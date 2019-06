“Nunca creí en la política de la obediencia”, aseguró Fernández

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, participó este sábado de una jornada de debate junto a intelectuales y llamó a la ciudadanía a “debatir” y a “acompañar la construcción de otra Argentina”. “Nuestros mejores años fueron los de la discusión y nuestros peores años los de la obediencia”, afirmó.

“Yo nunca creí en la política de la obediencia, yo no quisiera que ustedes acompañen a Alberto y a Cristina, quisiera que ustedes acompañen a la construcción de otra Argentina”, dijo. Y dedicó una frase a los votantes del presidente Mauricio Macri: “Creo en la honestidad de los que votaron a Macri, no son unos idiotas; pero fueron estafados, no se equivoquen de nuevo”.

El precandidato a presidente por el Frente de Todos se refirió a la polémica por los dichos de dirigentes kirchnerista sobre la Justicia: “Hace 25 años enseño derecho y justicia en la Universidad de Buenos Aires, ¿creen que voy a borrar con el codo el trabajo que vengo haciendo?”, consigna la agencia Télam.

Por otra parte, Fernández aseguró que le gustaría la vuelta del Fútbol para Todos, pero consideró que será un tema que llegará más adelante: “A mí me apena mucho que la gente ni siquiera pueda disfrutar del fútbol el fin de semana, y me voy a ocupar de que puedan volver a hacerlo, pero tenemos muchas cosas antes”.

“Creo que la argentina que vamos a tener por delante es una argentina muy difícil”, dijo. Y concluyó: “Vamos a terminar con la pobreza de verdad, porque nadie que se llame peronista puede vivir tranquilo sabiendo que hay un pobre”.