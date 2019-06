Macri en San Andrés de Giles: “Ponemos en valor otra vez lo que es la política”

El presidente Mauricio Macri inauguró un tramo de la ruta 7, en San Andrés de Giles, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y consideró que su gestión “pone en valor” a la política. Y destacó que se gasta un 40 por ciento que en el gobierno anterior.

“Tenemos mucho por hacer. Esta ruta es real, no es relato, no es zaraza. Esto está hecho”, remarcó el Presidente, en clave electoral. “Por más que el pavimento puede ser frío, rugoso y áspero; esto no es frío, representa mucho más: primero, que volvimos a escuchar; segundo, entendemos y ponemos en valor otra vez lo que es la política, que tiene que estar al servicio de la gente; tercero, que podemos confiar en lo que somos capaces de hacer. Cuando trabajamos juntos, podemos hacer obras como éstas y esto no es un hecho aislado, todos los días inauguramos obras en el país”, apuntó.

Y mencionó: “En cuanto a obras viales, tenemos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas, hay 13.480 kilómetros en construcción y esto es más que en los últimos 65 años”, al tiempo que destacó que “cuesta un 40 por ciento menos de lo que costaban en el gobierno anterior”.

Antes, Vidal destacó que Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) construyó “casi 6 mil kilómetros de ruta en la provincia de Buenos Aires, que estaban abandonados y ahora se ven de verdad”. “Cuando nos preguntan qué significan estas obras, para nosotros es mucho más que cemento, son certezas”, insistió.

Y explicó: “La certeza de millones de bonaerenses de que sus impuestos, que pagan con esfuerzo, van a obras que empiezan y terminan y se hacen con transparencia; la certeza de que no nos teníamos que resignar, valía la pena apostar a un cambio. La certeza de que valió la pena, hoy está acá”.