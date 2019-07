Borrello dio la lista definitiva para los Juegos Panamericanos

El seleccionado de fútbol femenino ya tiene el plantel definido de 18 jugadoras que representarán a la Argentina en los Juegos Panamericanos que se disputaran en Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de agosto.

El entrenador Carlos Borrello dio este lunes la lista definitiva y en la convocatoria destacan las ausencias de Estefanía Banini, Soledad Jaimes, Florencia Bonsegundo, Gabriela Garton, Ruth Bravo, Lorena Benítez y Belén Potassa, quienes fueron parte del Mundial de Francia.

La lista

Para disputar los panamericanos, el entrenador eligió a Vanina Correa y Solana Pereyra (arqueras); Agustina Barroso, Eliana Stábile, Adriana Sachs, Virginia Gómez, Gabriela Chávez, Aldana Cometti y Natalie Juncos (defensoras); Vanesa Santana, Miriam Mayorga, Mariela Coronel y Dalila Ippólito (volantes); Vanesa Santana, Miriam Mayorga, Mariela Coronel y Dalila Ippólito (delanteras).

El torneo

El combinado nacional debutará el domingo 28 ante la selección local, a partir de las 22:30, luego se medirá ante Panamá el 31 desde las 15:30 y cerrarán el Grupo B ante Costa Rica el 3 de agosto a partir de las 15:30.

En tanto, el Grupo A estará conformado por México, Paraguay, Colombia y Jamaica. Todos los encuentros de disputarán en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Los dos mejores de cada zona, pasarán de ronda y jugarán las semifinales.

Descontento

Varias de las referentes que no estarán en el certamen continental mostraron es sus redes su disconformidad por no ser parte del equipo y marcaron las diferencias con el cuerpo técnico.

“Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club. El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. El motivo de esto es porque se habló con todo el equipo y pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos”, expresó Banini.

Por su parte, Bonsegundo remarcó: “Mientras mis compañeras arman la valija, yo decido quitarme de esta lista. El motivo es por no compartir decisiones con este cuerpo técnico, quienes no están a la altura ni al nivel que una selección requiere. Necesitamos gente profesional, que dejen las diferencias de lado y no tachando a referentes por alzar la voz”.