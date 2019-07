Vidal: “Demostramos que los imposibles quedan en las palabras”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó en acto en San Martín, donde se puso en marcha el Metrobús, y advirtió que Cambiemos demostró que “los imposibles quedan en las palabras”.

“Hace cuatro años estamos demostrando que los imposibles quedan en las palabras. No es imposible empezar y terminar las obras que esperamos durante mucho tiempo sin corrupción. No es imposible terminar más de 2000 obras de forma transparente”, aseguró. “Imposibles llamaban a las cosas que no tenían la voluntad de hacer. Nosotros no somos lo mismo: estamos acá para transformar en serio la realidad. Hoy hay 50 km de Metrobus en la Provincia y se ven acá en San Martín, en Vicente López, Tres de Febrero, La Matanza, Morón y Quilmes”, apuntó.

Consideró que “este Metrobus es mucho más que carriles y cemento”. “Es poder esperar el colectivo sin mojarte cuando llueve, que haya rampas para que todos puedan acceder, que estés más seguro esperando en un lugar iluminado y señalizado. Es más tiempo con tu familia y amigos”, completó la gobernadora.

En clave electoral, sentenció: “El cambio que empezamos y estamos haciendo es concreto, es lo que está acá. Del otro lado está lo que ya conocemos, lo que vivimos por décadas: el abandono, las mentiras, las ilusiones, la desidia y el cinismo”. “En unas semanas vamos a tomar una decisión muy importante: seguir en este camino o volver al pasado. Yo voy a seguir apostando a lo mejor de nosotros, a tener una Provincia que nos haga sentir orgullosos, porque tengo la certeza de todo lo que podemos lograr juntos”, concluyó.