Feriado gris en la zona sur del Conurbano

Este lunes feriado se presenta con cielo nublado y se pueden registrar lloviznas durante la mañana. ¿Cómo sigue la semana?

Este lunes feriado se presenta con cielo nublado y se pueden registrar lloviznas durante la mañana. ¿Cómo sigue la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el cierre del fin de semana largo será gris y fríos en la zona sur del Conurbano. Este lunes se presenta con cielo nublado y se pueden registrar lloviznas durante la mañana. La temperatura se moverá entre los 9 y los 16 grados.

Asimismo, el primer día hábil de la semana, el martes, sigue la inestabilidad: la jornada comenzaría con lloviznas y se anuncian lluvias aisladas por la tarde. La noche estará a salvo. La temperatura se moverá entre los 11 y los 18 grados.

La inestabilidad se extiende al miércoles, cuando la mínima sería de 12 y la máxima de 18 grados. Se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada. Recién el jueves, día de la quinta Marcha Federal Universitaria, no aparece inestabilidad en el pronóstico. Se repite la máxima. Cielo mayormente nublado.

Cielo mayormente nublado para el viernes, cuando la marca térmica se ubicará en 19 grados, de acuerdo al pronóstico matutino del organismo. Fin de semana gris en el Conurbano, con máximas de 15 el sábado y 17 el domingo, que se celebra el Día de la Madre.