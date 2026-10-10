Fin de semana largo frío y gris en la zona sur del Conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fin de semana largo en la zona sur del Conurbano será frío y gris. El detalle de las previsiones para cada jornada, incluido el feriado del 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural que el Gobierno de Javier Milei retrotrajo a Día de la Raza).

Este sábado se presenta con cielo mayormente nublado y pueden registrarse lloviznas durante la mañana y la tarde, informó el organismo. Asimismo, la temperatura se moverá entre los 10 y los 15 grados en la Región.

Por otro lado, el domingo baja la mínima (a 8) y la temperatura máxima se ubicará en 17 grados. La jornada comenzará con neblina y el cielo se mostrará mayormente nublado, pero no hay anuncio de precipitaciones.

Finalmente, el lunes feriado se presentaría con cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 9 y los 17 grados en la zona sur del Conurbano. El SMN anticipa que se va recuperando la mínima, con el pasar de los días.