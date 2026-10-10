CentralesDestacadasRegionalesSociedad

Fin de semana largo frío y gris en la zona sur del Conurbano

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este fin de semana largo. Sábado con comienzo inestable. Bajas temperaturas.
Clima Pronóstico nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fin de semana largo en la zona sur del Conurbano será frío y gris. El detalle de las previsiones para cada jornada, incluido el feriado del 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural que el Gobierno de Javier Milei retrotrajo a Día de la Raza).

Este sábado se presenta con cielo mayormente nublado y pueden registrarse lloviznas durante la mañana y la tarde, informó el organismo. Asimismo, la temperatura se moverá entre los 10 y los 15 grados en la Región.

Por otro lado, el domingo baja la mínima (a 8) y la temperatura máxima se ubicará en 17 grados. La jornada comenzará con neblina y el cielo se mostrará mayormente nublado, pero no hay anuncio de precipitaciones.

Finalmente, el lunes feriado se presentaría con cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 9 y los 17 grados en la zona sur del Conurbano. El SMN anticipa que se va recuperando la mínima, con el pasar de los días.

Artículos relacionados

Clima cielo parcialmente nublado amanecer
lluvia tormentas dias inestables