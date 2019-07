Lanús:“Dejaron un desastre y hoy hay un municipio de pie”, señaló Martín Medina

El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y vecino lanusense cuestionó a la gestión anterior en el distrito, y recordó el episodio de secuestro que él mismo sufrió sufrió durante la gestión de Darío Díaz Pérez: “La gestión anterior nunca hizo nada por los lanusenses, a mi el 25 de mayo del 2010 me secuestraron de adentro de mi casa y nunca el municipio hizo nada”. “Yo no era dirigente político en ese entonces, me acerqué al intendente Darío Díaz Pérez para contarle lo que me había pasado, y no solo nunca me recibió para saber lo que había ocurrido, sino que esto le pasó a muchísimos vecinos”, subrayó en una entrevista con InfoRegión.

En esta línea, respaldó a la gestión de Néstor Grindetti y destacó el rol de Diego Kravetz como responsable de la lucha contra el delito: “Ahora tenemos un secretario de seguridad que tiene operativos para sacar a los narcos que dejó entrar la gestión anterior, tenemos funcionarios comprometidos en sacar a los delincuentes de la calle”. “Yo tengo a toda mi familia en Lanús, pero lo primero que siento es orgullo de haber trabajado por 10 años en lograr que Néstor Grindetti se convierta en el intendente”.

La precandidata a la vicepresidencia por el Frente De Todos, Cristina Fernández, se había referido esta semana a la baja en el consumo de alimentos básicos al recordar que durante su gestión “los supermercados rebosaban de mercaderías de primera marca. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoció, la pindonga, el cuchuflito. Hasta te venden productos que, en lugar de leche, dicen producto lácteo que contiene leche”.

Al respecto Medina respondió: “No entiendo la razón de lo que dice la procesada ex presidenta porque a mi me pasa que voy al supermercado, de toda la vida, y busco los mejores precios, las marcas nacionales y no veo falta de calidad, lo que hago es no comprar las marcas que venden a precios irrisorios”. Asimismo, reconoció que existen situaciones adversas respecto de la economía y el consumo, aunque lo adjudicó a la “pesada herencia”: “Si la situación económica a veces se ha puesto dura, fue producto del desastre que han desatado ellos”.

“Nosotros lo que hacemos es decir la verdad, si viene un astronauta a la provincia de Buenos Aires, que nada sabe de ella, que no sabe diferenciar una mandarina de una naranja, nosotros respondemos con la verdad”, apuntó.

Sospechas sobre el escrutinio

Respecto de la preocupación que varios sectores del peronismo vienen manifestando por la transparencia del escrutinio provisorio, el diputado de Cambiemos expuso que “desde siempre queda en las oposiciones, sobre todo cuando saben que van a perder, la realización de denuncias sobre la elección. Que no tengan miedo, van a perder las elecciones seguramente porque los vecinos de la provincia de Buenos Aires no van a querer retroceder ni volver al pasado”, enfatizó.

“Nuestra mayor expectativa es poder reafirmar todo lo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, tenemos una gobernadora que ha dado mucho por lo bonaerenses, les ha llevado, las cloacas, el asfalto, el agua potable. En las PASO vamos a ver una gran reafirmación de todos los cambios que hemos visto en Buenos Aires”, concluyó.