Kravetz le respondió a Depetri: “Lanús era un baño de sangre y dejó de ser así”

Diego Kravetz es el primer precandidato a concejal por Juntos por el Cambio en Lanús y es uno de los hombres de mayor confianza del intendente Néstor Grindetti ya que está a cargo de la Jefatura de Gabinete y el área de Seguridad. Por este motivo, salió al cruce de las críticas del precandidato a intendente del Frente de Todos, Edgardo Depetri, por la inseguridad. Cuestionó que “se haga campaña con temas tan sensibles” y lo invitó a dar sugerencias para mejorar la gestión.

Depetri apuntó contra Kravetz: “Lo único que hace es marketing electoral” “No me gusta la especulación política en cuanto a la inseguridad, no me gusta hacer campaña con un tema tan sensible. En este distrito como en todo el conurbano hay inseguridad, pero ahora en cuanto a los números duros, efectivamente Lanús antes era un baño de sangre, y dejó de ser así”, subrayó el funcionario en diálogo con Info Región. Recalcó, además, que “cuando asumió Grindetti había 5 patrulleros de protección ciudadana, hoy hay casi 40; había 240 policías locales, hoy hay casi 700; no había escuela de policía local, hoy hay; no había motos y ahora hay, y así sucesivamente en cada una aristas de la gestión en seguridad”.

De esta forma también apuntó contra la gestión anterior que encabezó Darío Díaz Pérez: “Si gana Depetri la intendencia se va a encontrar con un esquema de seguridad infinitamente superior al que se encontró Grindetti cuando asumió. Podrá ganar cualquier intendente, pero lo seguro es que se va a encontrar con una vara muy por encima de lo que recibimos nosotros”.

“Teníamos una marcha por la inseguridad mínimo una vez por semana por lo que había dejado Díaz Pérez en el distrito”, disparó y sentenció: “Todos tenemos que tirar para el mismo lado, no pelearnos. Estoy tranquilo por lo que venimos haciendo a nivel municipio y me siento tranquilo porque somos gente abierta, si Depetri además de criticar tiene alguna sugerencia, bienvenido sea. Lamentablemente en los últimos años no hemos recibido ninguna pero si trae algo a nuestro área lo recibiremos con beneplácito”.

Muertes por el frío

En otro orden tras la sumatoria de cinco personas en situación de calle fallecidas a causa del frío en el país, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, afirmó que los albergues “funcionan bien” y que “hay personas que prefieren dormir en la calle antes que a ir a un parador”. Kravetz, en este marco, respaldó los dichos del funcionario porteño y ratificó que “mucha gente no quiere ir a un parador por diversos motivos”.

“No he trabajo en profundidad el tema de las personas en situación de calle pero si me ha tocado lidiar con personas con estas condiciones donde nos hemos articulado con Desarrollo Social y me llamó poderosamente la atención a mí el rechazo a ir a un albergue o parador. No se sienten cómodos”, indicó.

Se refirió, asimismo, a lo que se realiza desde el gobierno de Lanús. “Reforzamos el operativo que da alimentos por la noche y herramientas para combatir el frío con la presencia constante durante toda la noche. Tratamos de hacer un recorrido ininterrumpido para ver a las personas que están en la calle y se han entregado un plato de comida caliente, mantas, frazadas, y la posibilidad de darles una cobertura por una o dos noches”, cerró.