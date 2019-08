A bella ciao

Una mattina mi son svegliato, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l’invasor. O partigiano, portami via, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! O partigiano, portami via, ché mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! E se io moio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! E seppellire lassù in montagna, sotto l’ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! e le genti che passeranno, mi diranno “Che bel fior!” “E questo è il fiore del partigiano”, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! “E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà!” “E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà!” (bis)

Una mañana, me he despertado, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mañana, me he despertado, y he descubierto al invasor.



¡Oh! partisano, me voy contigo, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. ¡Oh! partisano, me voy contigo, porque me siento aquí morir.



Si yo muero como partisano, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo muero como partisano, tú me debes sepultar.



Cava una fosa en la montaña, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una bella flor.



Toda la gente, cuando pase, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Y la gente, cuando pase, me dirán “¡Que bella flor!”



Esta es la flor, del partisano, Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta es la flor del partisano, muerto por la libertad.



¡Esta es la flor de un partisano, muerto por la libertad! (bis)