Caen bonos argentinos en Wall Street y sube el riesgo país

No hay actividad local por el día no laborable, pero los mercados reaccionan a los cambios de Gabinete.

Tras la devaluación post PASO, llegaron los cambios en el Gabinete. Hernán Lacunza fue designado para reemplazar a Nicolás Dujovne en la cartera de Haciendad. Los bonos argentinos en Wall Street caen y sube el riesgo país.

Los títulos públicos con vencimiento más cercano, como el 2021, bajan 5,04%, el 2022, cae 4,91 por ciento; el 2046 desciende 5,33% y el bono 2117 (a 100 años), se desploma 5,55 por ciento, según consigna la agencia Télam.

El riesgo país, en tanto, cotiza a 1780 puntos básicos con una suba del 8% mientras que el costo de seguro de default se encuentra en 2479 pb.

No hay actividad local: la Bolsa de Buenos Aires no tendrá operaciones y tampoco habrá movimientos en el mercado cambiario, debido al día no laborable por el 17 de agosto pasado (Aniversario de la muerte de San Martín).

La cotización del dólar cerró la semana pasada a 57 pesos para la venta, según la cotización de Banco Nación. El incremento, en la semana que alcanzó su máximo histórico de 63 pesos, fue de 10,80 pesos en relación a la última rueda antes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).