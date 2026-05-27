Riesgo país perforó los 500 puntos y alcanzó su nivel más bajo del mes

La baja del riesgo país se explica principalmente por el buen desempeño de los bonos soberanos argentinos, que registraron subas de hasta el 1% en los mercados internacionales. El movimiento refleja una mejora en las expectativas financieras y un mayor apetito de los inversores por activos argentinos.

La baja del riesgo país se explica principalmente por el buen desempeño de los bonos soberanos argentinos, que registraron subas de hasta el 1% en los mercados internacionales. El movimiento refleja una mejora en las expectativas financieras y un mayor apetito de los inversores por activos argentinos.

El riesgo país de Argentina volvió a mostrar una fuerte baja este martes y quebró la barrera de los 500 puntos básicos, en medio de una jornada positiva para los bonos soberanos y las acciones argentinas tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña.

El indicador elaborado por la JPMorgan Chase se ubicó en 498 puntos, tras retroceder 10 unidades durante la rueda, equivalente a una caída del 2%. Se trata de uno de los niveles más bajos de mayo y marca el regreso a valores similares a los registrados a comienzos de mes, cuando el índice había tocado los 496 puntos luego de la mejora crediticia otorgada por la agencia Fitch Ratings.

La baja del riesgo país se explica principalmente por el buen desempeño de los bonos soberanos argentinos, que registraron subas de hasta el 1% en los mercados internacionales. El movimiento refleja una mejora en las expectativas financieras y un mayor apetito de los inversores por activos argentinos.

En paralelo, los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaron con importantes ganancias. Las mayores subas fueron para Banco Macro con un avance del 8,6%, seguida por Telecom Argentina con el 6,5% y Grupo Supervielle con el 6,3%. En contraste, las únicas bajas correspondieron a Ternium (-0,4%) y Tenaris (-3,2%).

En la plaza local, el índice S&P Merval avanzó 4,4% y alcanzó los 3.059.308,98 puntos. Dentro del panel líder, las acciones de Grupo Supervielle (+8,3%), Banco Macro (+8,1%) y Telecom Argentina (+5,3%) encabezaron las ganancias de la jornada bursátil.