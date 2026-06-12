La caída del riesgo país y la estabilidad del dólar refuerzan las expectativas económicas

El riesgo país volvió a caer este viernes hasta los 438 puntos básicos, mientras que el dólar oficial y el dólar blue se mantuvieron estables. La combinación de ambos indicadores fortalece las expectativas del Gobierno sobre una mejora en las condiciones financieras del país.

El riesgo país volvió a caer este viernes hasta los 438 puntos básicos, mientras que el dólar oficial y el dólar blue se mantuvieron estables. La combinación de ambos indicadores fortalece las expectativas del Gobierno sobre una mejora en las condiciones financieras del país.

El riesgo país profundizó su tendencia descendente y se ubicó en 438 puntos básicos durante la jornada, impulsado por la mejora en la calificación de la deuda argentina otorgada por Standard & Poor’s. El indicador elaborado por JPMorgan se acerca así a la barrera de los 400 puntos, considerada clave para que la Argentina pueda volver a acceder a los mercados internacionales de crédito.

En paralelo, el mercado cambiario mostró estabilidad. El dólar oficial cotizó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue operó en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. La escasa diferencia entre ambas cotizaciones refleja una menor presión sobre el mercado de cambios.

La baja del riesgo país también fue favorecida por las recientes mejoras en la nota crediticia de la Argentina por parte de Fitch Ratings y por la expectativa de una revisión positiva de Moody’s durante julio. Estas decisiones pueden ampliar el interés de inversores internacionales en activos argentinos y contribuir a reducir el costo del financiamiento.

Mientras tanto, el Gobierno sigue de cerca la evolución de estos indicadores. Una combinación de riesgo país en descenso, estabilidad cambiaria y mejores calificaciones crediticias aparece como uno de los pilares de la estrategia económica para consolidar la confianza de los mercados y atraer nuevas inversiones.