Temperley: La cuñada del hombre asesinado dijo que el homicida “no estaba en sus cabales”

Soledad indicó que “no tiene sentido lo que hizo” el asesino de Rodrigo Rubén González, a quien mataron mientras estaba en un cumpleaños. "Tiraba tiros al aire. No se si era un loco o estaba drogado", señaló.

Una cuñada Rodrigo Rubén Gonzalez, el hombre asesinado de un tiro en el pecho cuando festejaba un cumpleaños en su vivienda de Temperley, afirmó que el delincuente que lo mató “no estaba en sus cabales” ya que “no tuvo lógica lo que hizo”, al referirse a los disparos al aire que ejecutó para intentar robar un auto.

“Mi papá estaba estacionando la camioneta y cuando mi mamá se da cuenta que no eran cohetes lo hace entrar y ahí nos resguardamos porque no sabían de dónde venían los disparos”, contó Soledad.

Y continuó: “Después hubo otros cuatro o cinco disparos, cuando terminan salimos y vemos que uno se va por la calle Ituzaingó y mi papá da la vuelta por el otro lado para ver si lo cruzaba. Mi tía me dice le dispararon a Rodrigo, entro a la pieza y estaba tirado en el piso”.

La mujer precisó que fueron “dos balazos: uno pegó en la pared y el otro en el tórax”. “Evidentemente el delincuente no estaba en sus cabales, era un loco, no sé si estaba drogado, no tiene lógica ni sentido lo que hizo”, subrayó.

“Rodrigo era hincha de Racing, una excelente persona, era la alegría de la familia, tenía una chispa y una luz que nadie tenía en la familia”, expresó Soledad.

El hecho es investigado por la fiscal Silvina Estevez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

El hecho

González fue asesinado al recibir un balazo en el tórax cuando festejaba un cumpleaños en una vivienda, luego de que un delincuente efectuara disparos al aire para intentar robarle el auto a un vecino.

El hecho ocurrió el sábado, pasadas las 21, en Zuviría al 400, casi esquina General Iriarte. Fuentes policiales indicaron que la víctima estaba en una habitación de la casa mientras se festejaba un cumpleaños.

Minutos antes, un delincuente armado había intentado sustraer un vehículo sobre la calle Iriarte al 800 pero como no pudo fue hasta la vuelta, sobre Zuviría, y quiso robar otro auto estacionado frente a ese inmueble. Según las fuentes, el ladrón vio que del vehículo descendió un hombre y efectuó varios disparos al aire, uno de los cuales ingresó por una de las ventanas de la casa e impactó en el pecho de González.

El delincuente escapó corriendo, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde fue operado pero murió horas después a raíz de las lesiones sufridas.