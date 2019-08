En Santa Fe, Macri llamó a defender la Constitución

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que “no hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla, no atacarla”, al hablar en el museo del Parque de la Constitución, en la ciudad de Santa Fe, por el 25 aniversario de la reforma constitucional de 1994.

“Hubo una generación valiente que en 1994 se animó a construir algo diferente”, destacó el Presidente. “Esa reforma fue una apuesta a nuestra madurez, una apuesta a nuestra institucionalidad, a nuestro sistema electoral para que fuera más representativo”, señaló.

Macri se refirió a la democracia y subrayó: “Está en nosotros cuidarla, porque la democracia es una forma de vivir”. “Hoy se respira libertad y hay transparencia, y sobre la mesa está la verdad incomode a quien incomode”, dijo.

“Quienes gobernamos tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo”, dijo y agregó: que “hoy no hay abuso de poder, hay una sociedad plural”. “Los argentinos queremos vivir en democracia republicana con instituciones respetadas. No hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla, no atacarla. Acatarla es aceptar que somos todos iguales ante la ley y no pretender tener privilegios injustos sobre los demás”, planteó.