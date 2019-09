Schiavone sobre la movilización: “Nos da esperanza”

El concejal de Juntos por el Cambio de Lanús Jorge Schiavone celebró la movilización que tuvo lugar en esa ciudad por parte de vecinos que apoyan la gestión del intendente Néstor Grindetti, al afirmar que “fue muy emocionante” y que les da “fuerzas para seguir peleando y la esperanza de que se revertirá el resultado en octubre”.

“Nuestra práctica es recorrer los barrios de Lanús, yendo casa por casa, pero nos encontramos a todos los vecinos juntos para apoyar a Grindetti”, expresó el edil en diálogo con Info Región, y luego reflexionó que “si bien el intendente fue el candidato más votado, sumados los candidatos del Frente de Todos obtuvieron más votos y esto hizo reflexionar a los lanusenses”.

Schiavone señaló que también le “sorprendió” la convocatoria a través de las redes sociales porque sus votantes “no son de movilizarse”, aunque “esta vez quisieron demostrar que ellos también podían estar en las calles”. “Son vecinos que la están pasando mal por la economía pero comprenden que la gestión merece un reconocimiento y un apoyo”, agregó.

En ese sentido, destacó que la movilización “fue algo auténtico” ya que “no hubo una convocatoria hecha desde la municipalidad adrede ni pagada, fue espontánea y eso da un valor extra”, consideró Schiavone.

Sobre esto, al ser consultado por un audio de Whatsapp que se viralizó en en el que se convocan a los cooperativistas de barrido y limpieza a que asistan obligatoriamente a dar su muestra de apoyo popular, el edil aclaró que “no hubo esa directiva y ese planteamiento” por parte del oficialismo local.

Y añadió: “Los militantes me preguntaron si tenían que ir o no, y yo les respondí que hagan lo que le parezca, o lo que ellos sientan. Todos los que compartimos el gobierno de Grindetti tienen la inteligencia de no obligar a nadie.”

El concejal remarcó la tranquilidad en la que se desarrolló la marcha. “Es como suelen ser las manifestaciones de nuestros votantes. Hubo provocaciones que nosotros y los vecinos no respondimos porque somos democráticos y actuamos con respeto. Siempre defendemos la república que se basa en la democracia y es el mejor de los sistemas que conocemos”, enfatizó.

Durante la movilización, el intendente saludó y se sacó fotos con los vecinos, al igual que el responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, y algunos concejales más.

En este punto, el concejal explicó que muchos vecinos se le acercaron a “darle un abrazo y reconocieron el trabajo de la gestión”, indicó.

Por último, el edil respondió a las declaraciones del concejal por el Frente de Todos Héctor Montero, quien manifestó que “los lanusenses no quieren más macrismo y que propician el corte de boleta porque saben que perderán”

“Estamos propiciando que el vecino de Lanús defienda la gestión del intendente. Recorriendo las calles te das cuenta que hay ciudadanos que, después de haber expresado el voto bronca por la gestión de (el presidente Mauricio) Macri, se están dando cuenta de que lo que viene es peor”. explicó Schiavone.