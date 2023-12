Lousteau, Pichetto y Carrió: cuestionaron el DNU de Milei desde Juntos por el Cambio

Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto y Elisa Carrió son algunas de las voces de Juntos por el Cambio que cuestionaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Javier Milei y diseñado por el extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El senador nacional y flamante presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, manifestó que el Presidente “debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente”.

“Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”, complementó.

El respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad. Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte… — Martín Lousteau (@GugaLusto) December 21, 2023

En sintonía, el diputado y fundador de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, enfatizó en que el Presidente “debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso”.

“Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación”, indicó, y sumó: “Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia”.

Esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) December 21, 2023

Para Pichetto, “no está justificada ni la necesidad ni la urgencia” por lo que considera que el jefe de Estado “podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”.

Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica (CC – ARI) sostuvo que “el dictado de todo DNU es para una situación excepcional” y remarcó que lo anunciado por el Presidente “no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º”.

El dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que… — maxi ferraro (@Maxiferraro) December 21, 2023

Por eso, la organización liderada por Elisa Carrrió “procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”.

“La Coalición Cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión del decreto nos pronunciaremos particularmente”, precisaron.