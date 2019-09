Vico reconoció que hicieron “un mal partido”

Brown de Adrogué perdió este sábado en casa 1-0 ante Gimnasia de Jujuy, en un compromiso válido por la fecha 3 del torneo de la Primera Nacional. Los conducidos por Pablo Vico tuvieron un error clave en el fondo y cayeron ante un equipo que no generó demasiadas situaciones.

“No fuimos finos, le buscamos mil formas de entrar, con tres delanteros y hombres de buen pie, asimismo no pudimos darle el empate a la gente y al equipo. Me preocupa no darle al hincha de Brown el triunfo de local”, indicó el entrenador, en contacto con los medios.

Mal trago

El Tricolor fue poco claro al momento de construir fútbol en tres cuartos del terreno, hecho que atentó contra sus intenciones de obtener los primeros tres puntos en el Lorenzo Arandilla (venían de superar 3-0 a All Boys e Floresta).

“No se generaron tantas situaciones como para conseguir el gol, fue un error nuestro que lo pagamos caro y a partir de ahí nos costó mucho. Era un rival que jugaba con cuatro hombres en el medio y cinco en el fondo, no estuvimos finos y esa fue la clave del resultado. Era un partido para un empate sin goles”, desarrolló el histórico entrenador de los de Adrogué.

Por otra parte, frente a las pocas llegadas del rival a raíz de un encuentro muy trabado en el mediocampo, señaló que se quedaron con “bronca” y apuntó a “mejorar” para conseguir la fortaleza de local.

La deuda

El empate en el debut con Atlético Rafaela y esta caída con los jujeños, lejos estuvieron de lo que fue la conquista en Floresta donde el equipo mostró su mejor versión y se lo vio más cómodo con la pelota.

Sobre esa situación opinó el entrenador y evaluó: “A lo mejor es el equipo que necesita laburar con más espacio y por eso de visitante se sienten mejor. No hay muchos motivos, el trabajo y concepto de juego están”.