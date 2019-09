Kicillof e Insaurralde, juntos en Lomas

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos participó de una actividad en el Teatro del Municipio junto al intendente. "La educación pública está cayendo y sin ella el país no tiene futuro", advirtió.

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos participó de una actividad en el Teatro del Municipio junto al intendente. "La educación pública está cayendo y sin ella el país no tiene futuro", advirtió.

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, hizo pie en Lomas de Zamora en el inicio de la campaña. Junto al intendente Martín Insaurralde, participó de una actividad en el Teatro del Municipio con varios alumnos de las distintas escuelas.

“El municipio está gobernando en condiciones desfavorables porque va en contra del sistema de Gobierno nacional. Las escuelas y los maestros fueron castigados en la falta de infraestructura”, advirtió el aspirante a la gobernación de la Provincia de la oposición.

Y agregó: “La educación pública está cayendo. Las universidades y los estudiantes fueron muy atacados en lo verbal y material. Sin educación pública no tiene futuro el país, ni la Provincia ni el municipio. Hay que ponerse en el lugar del otro con el objetivo de tener una sociedad justa e inclusiva.”

Respecto a la historia de Ana Frank, Kicillof explicó que “es uno de esos libros que quedan marcados para siempre” y agregó: que “contiene temas para pensar como lo es la discriminación, persecución y la violencia, que son cuestiones que pasan en estos días respecto al papel del estado y las fuerzas de seguridad”.

“El diario nos enseña a ponernos en el lugar del otro. Y esto no es fácil, sobretodo en momentos críticos. Lo peor que pasa en la sociedad es que, además de no tener sensibilidad o solidaridad, no se pone en el lugar del otro. Hay grandes problemas en la política argentina que se pueden resolver si uno tiene la capacidad de ponerse y pensar en el lugar de otro”, añadió.

Por su parte, Insaurralde también tomó la palabra y resaltó la importancia “de aportar desde el municipio el trabajo conjunto con los adolescentes” en materia “de igualdad de género para que que “todos tengan las mismas oportunidades”.

“La historia de Anna Frank tiene varias similitudes con las políticas de estado en Argentina, con la memoria del Nunca Más y con lo ocurrido durante la noche de los lápices. No podemos deshacer lo que pasó pero si evitar que no vuelva a pasar”, precisó.

La muestra contó con la participación de las actrices Laura Novoa y Zoe Hochbaum, quienes relataron algunas estrofas del diario de Ana Frank. Luego de ello, el director Héctor Shalom señaló que la historia de la adolescente asesinada en mano de los nazis “genera identificación entre los jóvenes de hoy en día”, y destacó que el objetivo de la actividad era “poner de relieve los fenómenos de violencia de género y discriminación, como ocurre con la comunidad LGTB”.