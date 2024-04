Con un acto en San Vicente, se lanzó el kicillofismo de paladar negro

Apuntaron contra "los compañeros que osen sembrar cuestionamientos extraños" contra el gobernador de la provincia a quienes acusarton: "No juegan a favor del peronismo".

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, defendió la gestión del gobernador Axel Kicillof durante el “momento delicado” que plantea el gobierno de Javier Milei y aseguró que “cualquiera que ose conspirar” en su contra está “en una joda rara” y “no juega a favor del peronismo”.

Larroque y Kicillof participaron de un acto en la Quinta de San Vicente al cumplirse ocho años de la movilización a los tribunales de Comodoro Py para respaldar a la expresidente Cristina Kirchner, quien reaparecía en público tras finalizar su segundo mandato para declarar en la causa sobre el dólar futuro.

“Ese día evitamos que metieran presa a Cristina, pero hicimos algo aún más importante: salvamos al peronismo”, aseguró el ministro durante su discurso, y apuntó contra aquellos que insisten en una “ensalada de frutas” entre el peronismo y el kirchnerismo.

En ese sentido, agregó: “Como si no hubiese suficiente confusión con Milei de presidente, queremos confundirnos un poco más. El kirchnerismo es el peronismo y lo que no puede hacer el kirchnerismo es ir contra el peronismo”, agregó, según reprodujo Cenital.

“¿Qué significa la conducción de Cristina? ¿Que tres ñatos te manden un WhatsApp? Yo no quiero esa conducción de Cristina. Quiero la conducción con movimiento popular, cuadros auxiliares de conducción, mesas de discusión, con debate, con programa, con método y movilización”, afirmó Larroque.

También señaló que este es un “momento delicado” porque “Milei señaló a Axel como el enemigo”. El ministro definió a Kicillof como “un compañero honesto, trabajador, que sabe gestionar, que es empático con la gente y demostró ser exitoso en las elecciones”.

En este contexto, sostuvo: “Cualquier compañero o compañera de nuestro espacio que ose murmurar, conspirar, sembrar cuestionamientos extraños, en una joda rara está y no está jugando a favor del peronismo”.

Luego de que trascendieran sus expresiones durante el acto de este sábado, Andrés Larroque ratificó su postura y consideró que el peronismo debe dar una “discusión necesaria” a nivel interno “para poder ser una alternativa de futuro” y “poner en valor a aquellos compañeros y compañeras que son una expresión de esperanza”.

Aseguró que, más allá de “resistir y rechazar” las políticas del gobierno de Milei, para encontrar una salida es fundamental que el peronismo empiece a “revisar lo nuestro para poder ser una alternativa de futuro. Lo plantearía como un signo de responsabilidad política. Creo que venimos cometiendo muchos errores”, señaló.

Larroque consideró que “de ninguna manera” se puede atacar a Kicillof.

“Si alguien tiene algo que decir, que salga de la catacumba, de la cueva, de la madriguera y también venga a plantear el debate porque la insidia, el murmullo, la conspiración nos han hecho mucho daño y hacia el futuro no podemos construir con esa metodología”, insistió, posteriormente, en declaraciones radiales.

El ministro no quiso “personalizar” sus críticas y apuntó contra “una actitud, una concepción”. “Lo que tenemos que poner en discusión es un espíritu de cómo hacer las cosas. No quiero eximirme de responsabilidades, pero creo que ya no da para más y tenemos que rediscutir cómo se corrige esto para adelante”, recalcó.

“De ninguna manera se puede atacar a Axel o conspirar contra el compañero que hoy tiene la responsabilidad inmensa de gobernar la provincia más grande del país, pero además ha sido puesto en la picota por el propio presidente Milei. Tratemos de poner en valor a aquellos compañeros y compañeras que son una expresión de esperanza hacia el futuro”, afirmó el ministro.

En un desafío a Máximo Kirchner y la Cámpora disparó: “A veces me da la sensación de que seguimos rumiando sobre una figura que se ha consolidado, que ha ganado dos elecciones. Me parece que la conducción se demuestra en la cancha. Tenemos que empezar a ser más respetuosos de aquellos que ponen el cuerpo todos los días en un momento muy delicado”, agregó.