VIH: Desde Casa MANU se sumaron al pedido por la falta de insumos

La fundadora y directora del Hogar Casa MANU (Mucho Amor Nos Une), Silvia Casas, advirtió que es “una falta de respeto a la salud” la falta de insumos para la carga viral por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

“La salud es un derecho, y no puede haber un derecho para una clase social determinada, y otro para otra clase social. Por eso estamos adhiriendo a los pedidos de las organizaciones para que esta situación se solucione”, señaló Casas, en diálogo con Info Región.

El Comité Técnico Asesor de la Dirección de sida y ETS envió una carta dirigida a la cartera de Salud para visibilizar el conflicto. “Lo que pedimos son acciones más pensadas. No pueden decir que hicieron mal los cálculos o los pedidos. Esos errores en la salud no se pueden contemplar”, destacó Casas.

“La entrega de retrovirales se normalizó después de algunos meses, pero ahora el pedido es por los reactivos, que permiten testear al 20 por ciento de personas que tienen VIH, no lo saben y en consecuencia no se pueden tratar. Esas personas siguen transmitiendo el virus y no lo saben”, indicó.

A su vez, la titular de Casa MANU también señaló la “falta del reactivo para la carga viral” que “es un estudio importantísimo” ya que “determina la cantidad de virus que esa persona tiene en los reservorios de la célula, que es donde se aloja el VIH”. “Que ocurra esto es algo muy grave”, añadió.

“No puede ser que en un país como Argentina esté faltando esto, que tiene que ver con la salud de muchísimas personas. No se puede no contemplar la compra de los insumos y no contemplar el llamado a la licitación para obtenerlos. No se puede comprar menos cantidad de lo que está presupuestado”, advirtió Casas.

Y concluyó: “Nosotros vivimos en una provincia como Buenos Aires, que tiene una accesibilidad a la salud excelente, por más que ahora esté mal. Imaginate el resto de las provincias, donde cuesta que llegue otro tipo de medicamentos y la medicación oncológica. La situación es más que grave”.

Finalmente, la presidenta del Hogar recordó que, a pesar de que faltan reactivos para hacer el test, “todas las personas que necesiten hacerlo pueden acercarse a Casa MANU para llevarlo a cabo”. La cita es dos miércoles al mes en el establecimiento, ubicado en Wieman 662, Monte Grande.