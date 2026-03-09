Moda circular y solidaridad: la propuesta de Casa MANU

La feria de Casa MANU se realizará el 12 y 13 de marzo en Monte Grande. Una oportunidad de conseguir indumentario a precios económicos y ayudar.

La moda circular permite adquirir productos de buena calidad, incluso marcas reconocidas, a precios económicos, y también impacta en el medio ambiente, ya que la industria de indumentaria es de las que más residuos genera en todo el mundo. Casa MANU (Mucho Amor Nos Une) propone, en este contexto, su propia feria.

“Te esperamos para que vengas a encontrar ropa, calzado y muchas oportunidades a precios súper accesibles”, convoca el hogar de Monte Grande, pero atención porque además de encontrar algunas joyitas, están colaborando con la institución.

Un dato clave es que la feria no es permanente pero se abre una vez el mes. La cita es el 12 y 13 de marzo en Esquiú 467 de Monte Grande. Para aquellos que ya habían acudido en otro año, vale remarcar que ha cambiado de ubicación.

“Comprar en nuestra feria no solo es una oportunidad para vos, también es una forma de acompañar el trabajo de Casa M.A.N.U. y ayudar a nuestros niños y niñas”, recuerda la institución. La feria permanecerá abierta de 11 a 17.

Ubicado en Manuel Wieman 662, en el hogar residen niñas y niños que viven con VIH o sida y se encuentran en estado de abandono de persona. Además, Casa MANU organiza anualmente una correcaminata para concientizar y testeos gratuitos.

“En Casa M.A.N.U. creemos en el poder de lo colectivo, en la solidaridad y en el compromiso como motores de cambio porque cuando nos unimos, las realidades sí pueden transformarse”, dice uno de los últimos mensajes posteados por el hogar.