De Luis Guillón a España: Una joven presentará una obra teatral en Madrid

Una joven de 21 años, oriunda de Luis Guillón, escribió una obra teatral que se estrenará el próximo 6 de octubre en Madrid, España. Se trata de Brenda Raso, una estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actriz de teatro, quien decidió retratar a través de un guión “las problemáticas que las mujeres deben enfrentar hoy en día”.

“Esto es una locura”, sostuvo entusiasmada Brenda, quien admite que debe “repetir muchas veces” lo que está pasando “para caer en la cuenta de que es real”. En diálogo con Info Región, la joven artista contó que además de la licenciatura que está cursando en la Facultad de Ciencias Sociales, también estudia teatro desde los 17 años.

Brenda indicó que fue en su primera obra en la que conoció al productor Fabián De Cunto, quien ahora llevará su guión para ser representado en Madrid. “Hace un tiempo leyó algo mío en un blog y me propuso hacer un guión de teatro pero mi primera respuesta fue que no, porque creí que no estaba lista”, recordó entre risas la autora de “Historias de mujeres en la vida real”.

De acuerdo a Brenda, la obra, que se compone de tres relatos cortos, representa “las problemáticas que las mujeres deben enfrentar hoy en día”. Libres, Lo que se queda y La voz del grito son los títulos de las historias que a través del drama y la comedia buscan reflejar “la violencia de género, el machismo y los mandatos sociales”, apuntó la joven.

La obra teatral podrá disfrutarse en Madrid a partir de 6 de octubre, aunque la joven no descarta que en algún momento pueda realizarse en Buenos Aires. “Todavía no se habló pero de todas formas si no la produce la misma producción, yo podría producirla con otra gente porque me encantaría que se haga acá”, insistió.

Con apenas 21 años, la actriz y futura comunicadora social ya forma parte del elenco de dos obras en la Ciudad de Buenos Aires (“Sin contenido un homenaje a la TV” e “Historias únicas”) y es autora de un guión que tendrá reconocimiento internacional.

Ante la consulta de este medio por sus expectativas para el futuro Brenda fue determinante: “Voy a seguir escribiendo, porque para escribir hay que tener algo importante que decir y todavía hay mucho para contar”, ssentenció.