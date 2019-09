Dietrich califica como “ilegal” la suspensión nocturna de colectivos

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, calificó a la posibilidad de que haya una suspensión del transporte de colectivos a partir del domingo como “ilegal”, y advirtió que podría haber “sanciones” a quienes adhieran a la medida.

Dietrich se refirió de esa manera a la posibilidad de que a partir del domingo 15 de septiembre queden afectados los servicios de colectivos en el Área Metropolitana los domingos y feriados, y el servicio nocturno (de 22 a 5) el resto de los días de la semana, por una medida patronal.

El anuncio fue formulado por el presidente de la Asociación Civil de Transporte Automotor, José Troilo, quien aseguró que se busca “reducir costos y apalear la crisis, sin subir el valor del boleto”. Dietrich respondió que esa cámara “no es la más grande del sector”, y añadió que “la medida es ilegal ya que se trata de servicios públicos”. “En todo caso, habría sanciones”, apuntó.

No obstante, el ministro recordó que esta tarde se realizará una reunión entre las partes donde las autoridades esperan “resolverlo”. Y aclaró que no habrá aumentos. “Estamos acompañando el bolsillo de la gente y por eso no se volvió a subir el boleto de transporte”, sentenció.