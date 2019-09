“Un amigo abominable” llega a las salas

Un amigo abominable

Cuando la adolescente Yi se encuentra con un joven Yeti en el techo de su edificio de apartamentos en Shanghái, ella y sus amigos Jin y Peng lo nombran “Everest”, y emprenden una búsqueda épica para reunir a la criatura mágica con su familia en el punto más alto de la Tierra.

Pero el trío de amigos tendrá que estar un paso adelante de Burnish, un hombre rico que intenta capturar un Yeti y la zoóloga Dra. Zara, para ayudar a Everest a llegar a casa.

DIRECCIÓN: Jill Culton.

VOCES ORIGINALES: Sarah Paulson.

GENERO: Aventuras, Animación.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta todo público.

Historias de miedo para contar en la oscuridad

Corre el año 1968 en los Estados Unidos. El cambio se siente en el aire… Muy alejado de los disturbios en las ciudades está el pequeño pueblo de Mill Valley, donde durante generaciones, la sombra de la familia Bellows ha crecido enormemente. En su mansión al borde de la ciudad, Sarah, una joven con horribles secretos, convirtió su tortuosa vida en una serie de historias de miedo escritas en un libro que ha trascendido en el tiempo; historias que tienen la forma de volverse muy reales para un grupo de adolescentes que descubren este terrible libro.

DIRECCIÓN: André Øvredal.

ACTORES: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush.

SECUNDARIOS: Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint.

GENERO: Terror.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Así habló el cambista

Basada en la novela “Asi hablo el cambista”. Sobre un comerciante de divisas (interpretado por Daniel Hendler) que vive en Montevideo y se aprovecha de la inestabilidad económica de Argentina y Brasil para ganarse la vida.

DIRECCIÓN: Federico Veiroj.

ACTORES: Daniel Hendler, Dolores Fonzi.

GENERO: Drama, Comedia.

ORIGEN: Uruguay.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.

Mujer en guerra

Cuando Halla se convierte en una determinada activista ambienta, pone en riesgo uno de los grandes objetivos de su vida.

DIRECCIÓN: Benedikt Erlingsson.

ACTORES: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Jörundur Ragnarsson.

GENERO: Comedia, Aventuras.

ORIGEN: Islandia, Francia.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Roger Waters: Us + Them

Sigue la gira de Roger Waters: Us + Them que se realizó entre 2017 y 2018. Las escenas son principalmente de su show en Amsterdam. Incluye canciones de Pink Floyd como The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here y de su último disco.

DIRECCIÓN: Roger Waters, Sean Evans.

ACTORES: Roger Waters.

GENERO: Recital.

ORIGEN: Holanda.

Nuestros veranos

Una casa en la Costa Azul, alejada del tiempo y protegida del mundo. Allí es donde Anna pasa las vacaciones de verano con su hija. Rodeada de su familia, amigos y empleados, Anna intenta recuperarse de su reciente ruptura sentimental mientras prepara el guion de su próxima película.

DIRECCIÓN: Valeria Bruni Tedeschi.

ACTORES: Valeria Bruni Tedeschi, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Francia.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.

El panelista

Carlos coordina un grupo de personas con ceguera que se dedican a catar alimentos. Una serie de hechos pone en riesgo su empleo, pero sobre todo aquello que más ama: el vínculo con sus hijos. Las soluciones no son fáciles de hallar. Ser ciego nunca fue un obstáculo. Hasta hoy.

DIRECCIÓN: Juan Manuel Repetto.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta para todo público con leyenda.

Pájaros de verano

Basada en una historia real que explica el origen del narcotráfico en Colombia, la película se sitúa en los años 70 cuando la juventud norteamericana abraza la cultura hippie y con ella a la marihuana. Esto provoca que los agricultores de la zona se conviertan en “empresarios” a un ritmo veloz. En el desierto de Guajira, una familia indígena Wayuu se ve obligada a asumir un papel de liderazgo en esta nueva empresa. La riqueza y el poder se combinan con una guerra fratricida que pondrá en grave peligro a su familia, a sus vidas y a sus tradiciones ancestrales.

DIRECCIÓN: Cristina Gallego, Ciro Guerra.

ACTORES: Natalia Reyes, Jose Acosta, Jhon Narváez.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Colombia.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

¿Quién mató a mi hermano?

Familiares y amigos ponen al descubierto las responsabilidades del Estado en la desaparición y muerte de Luciano Arruga.

DIRECCIÓN: Ana Fraile.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.