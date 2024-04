Música, una experiencia sinestésica para ver desde casa

Música, uno de los últimos estrenos de Prime Video, explora la vida de Rudy, un joven artista con sinestesia, que debe lidiar con la música en su cabeza mientras presionado por las exigencias del amor, la familia y su cultura brasileña, decide quién quiere ser.

Rudy vive en Newark, New Jersey, con María (María Mancuso, la verdadera madre del actor y director), su madre de origen brasileño. Él cursa su último año, próximo a decidir su rumbo universitario o laboral, pero no parece tener del todo claro qué quiere hacer. Se considera un artista, y porta la interesante cualidad de la sinestesia, que lo hace percibir cada sonido a su alrededor como una experiencia musical y sensorial. Aunque le apasiona la música, todavía no encuentra bien qué hacer con esto, y pasa su tiempo expandiendo otro de sus hobbys: las marionetas. Despliega un modesto show en el andén del subte, buscando así exponer su arte y ganar algún dinero para ayudar en su casa.

Al inicio de la película, todavía está de novio con Haley (Francesca Reale), la típica estudiante popular gringa, rubia, hermosa y superficial, proveniente de una familia de alto poder adquisitivo. Pero la relación, ya resquebrajada, no tarda en terminarse. Está claro que habitan mundos diferentes, y Haley no logra comprender a Rudy, sus gustos y aspiraciones. El fin de esta relación deja a Rudy muy triste, ya que Haley había sido su primera novia y una de las pocas personas en las que sentía que podía confiar. A diferencia de su madre, que contenta de que su hijo no esté más con una norteamericana, se ocupa insistente e invasivamente, de conseguirle citas repentinas con chicas brasileñas. María encarna a la típica madre latina, amorosa pero exigente, quiere que su hijo se case con una mujer de su mismo origen, y que siga una carrera convencional para que pueda ser alguien en la vida.

Una tarde, mientras camina conflictuado por Ironbound, barrio conocido por su inmigración latina, lleno de comunidades, puestos y locales que le recuerdan su cultura, Rudy termina en una pescadería para comprar la cena. Allí, tras un incidente en el que es golpeado por un bacalao, conoce a Isabella (Camila Mendes), una hermosísima y simpática chica de familia brasileña que trabaja ahí. La conexión entre ellos es inmediata y evidente.

La trama decanta rápidamente en un triángulo amoroso en el que Rudy se debate entre darle una nueva oportunidad a Haley, que representa lo conocido y lo seguro, los sueños de terminar las clases y escapar del barrio para mudarse a la ciudad y construir una nueva vida, o decidirse por Isabella, que representa lo nuevo, la ternura y la frescura de alguien que por fin lo escucha, lo entiende y lo alienta a perseguir sus sueños, pero sin desarraigarse de su cultura, teniendo siempre presente de dónde viene, cuáles son sus orígenes y cuál su hogar: allí, en Newark.

Música comienza con una advertencia: “Esta historia está basada en hechos reales. Desafortunadamente”. Rudy Mancuso, actor, músico y comediante que se hizo famoso por sus videos en Vine y luego YouTube, es el director, co-escritor, compositor y protagonista de esta película recientemente estrenada por la plataforma Prime Video. Una obra con tintes explícitamente autobiográficos, que busca dar un lugar central a la discusión sobre la inmigración, la identidad y la cultura latina, temática que no es muy explorada (por no decir relegada) dentro del cine Hollywoodense.

Existe durante toda la película una celebración constante de la cultura brasileña. El director no sólo incorpora elementos idiomáticos del portugués, las tradiciones y la música brasileña (samba, bossa-nova y batucada) que están presentes en cada pieza musical, sino que también profundiza en las complejidades de ser un joven inmigrante de segunda generación, exigido por las expectativas familiares, al mismo tiempo que por su deseo de construir el propio camino.

El aspecto más sobresaliente de Música, es la manera en la que logra convertir una comedia romántica clásica, con una trama predecible y común, en un musical con una vuelta de tuerca y algo más para ofrecer. La construcción sonora de la película consigue que el espectador experimente la sinestesia de forma cinematográfica. Rudy convierte los sonidos diegéticos en melodías con las que puede componer piezas completas, desde el sonido de una pelota rebotando hasta el de una escoba barriendo, cada uno desata secuencias musicales con despliegues coreográficos increíbles, escapando del realismo y transformando a los personajes secundarios y extras que rodean al protagonista, en músicos y bailarines.

Música es una obra integral más que interesante. Pese a que, a medida que avanza, la trama puede caer en lugares comunes o resoluciones que resultan apresuradas o extremadamente optimistas, el tratamiento realizativo general, y sonoro en particular, es tan destacable, distinto y original, que vale la pena cada minuto de visionado para vivir la experiencia que el jóven director viene a proponer.