Mundial: Los Pumas buscarán su primera victoria ante Tonga

Los Pumas buscarán su primera victoria en el Mundial de Japón, cuando enfrenten este sábado a Tonga, desde la 1:45, por la segunda fecha del Grupo C. Con Bautista Delguy en el banco, apostarán a mantener vivas las chances de la clasificación a cuartos de final.

Los comandados por Mario Ledesma recibieron un duro golpe en su debut, ante un rival directo en la búsqueda de la clasificación (Francia). Sin embargo, este sábado intentarán revertir su andar frente al elenco oceánico, en el Hanazono Stadium de Osaka.

A pesar de la derrota con Francia, Argentina logró sumar el punto bonus defensivo al terminar 23-21. De todas maneras, estará obligado a obtener un triunfo frente a Tonga, para quedar mejor posicionados de cara al duelo decisivo del próximo sábado 5 de octubre, frente a Inglaterra.

El seleccionado nacional no tendrá margen de error, ya que su rival británico llega de obtener su segunda victoria en el certamen ante Estados Unidos, por 45-7. Este triunfo, comenzó a marcar la cancha de los que podrían ser los dos equipos que pasen a la siguiente ronda.

El equipo

Argentina mostró grandes falencias en el primer tiempo ante los galos, pero ya en la segunda mitad logró pasar de un 20-3 a un 23-21. Pese a no alcanzar para el triunfo, dejó una mejor imagen para su entrenador.

El head coach optó por realizar cuatro modificaciones en relación al último equipo. Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras ingresarán por Nicolás Sánchez y Ramiro Moyano, en los backs. Mientras que en los forwards, Julián Montoya y Tomás Lezana entrarán por Agustín Creevy y Javier Ortega Desio.

Vale destacar, que la novedad es el ingreso del surgido de la cantera de Pucará, Bautista Delguy, al banco de suplentes. Luego de 10 meses, el back volverá a jugar con Los Pumas, tras recuperarse de su lesión.

Los elegidos para este sábado son: Emiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Carreras; Urdapilleta y Tomás Cubelli; Lezana, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Juan Figallo, Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro.

Mientras que los suplentes, estarán conformados por: Delguy, Creevy, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Ortega Desio, Felipe Ezcurra y Sánchez.

Cómo llegan

Tras la derrota del debut, el seleccionado argentino acumuló su décima derrota al hilo en partidos oficiales y todavía no logró cosechar una victoria en lo que va del año. En ese sentido, aprovechará la segunda fecha para afianzarse en la competencia y ganar confianza.

Por el lado de Tonga, debutó en el Grupo C, con una derrota ante Inglaterra por 35-3. Sin embargo, no fue la mejor versión del rival, quien hasta tres minutos antes del final, no logró asegurarse el punto bonus.

En cuanto al XV que formará el entrenador Toutai Kefu será: David Halaifonua; Telusa Veainui, Siale Piutau, Maliteoa Hingano y Viliami Lolohea; James Faiva y Tane Takulua; Maama Vaipulu, Zane Kapeli y Sione Kalamafoni; Leva Fifita y Sam Lousi; Ben Tameifuna, Paula Ngaumao y Siegfreid Fisi’ihoi.