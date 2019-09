Pumas: Delguy, con la cabeza puesta en el debut mundialista

Los Pumas se encuentran en Australia, última parada previa al Mundial de Japón, donde disputarán un amistoso ante Randwick, el sábado en Sydney. Antes del viaje, el wing Bautista Delguy dialogó con Info Región y sostuvo que ya están con la mente puesta en debut ante Francia.

“Al plantel lo veo muy bien, entrenamos a full tratando de no dejar ningún detalle librado al azar. Aún no nos pusimos ningún objetivo, iremos detrás de lo que disponga es staff técnico. Tenemos que tener la cabeza bien concentrada y puesta en el primer rival”, remarcó el jugador surgido de Pucará y que actualmente se desempeña en Jaguares.

Recuperación

En marzo, el back se rompió los ligamentos del tobillo, cuestión que lo marginó de la definición del Super Rugby con la franquicia argentina y el Rugby Championships con la selección. Para poder tener rodaje, se unió al plantel de Jaguares XV, para disputar la First Division de la Currie Cup.

“Estaba tranquilo porque sabía que me tenía que ir a allá a jugar, recuperarme y hacer las cosas bien. Traté de enfocarme en eso y no pensar en nada más. Por suerte me encontré con un plantel increíble, muchos que ya eran amigos de Pumitas, que me trataron de la mejor manera y me llevo un grupo impresionante”, remarcó respecto de su estadía en Sudáfrica.

La convocatoria

Tras disputar varios encuentros con el nuevo equipo argentino, el Head Coach de Los Pumas, Mario Ledesma, lo citó para el duelo amistoso ante Springboks como visitantes, aunque no fue parte del encuentro, por lo que su presencia en el Mundial era una incógnita.

Finalmente, el wing quedó entre los 31 convocados para ir a Japón y más allá de la alegría de ser parte el plantel, aseguró que tuvo “una sensación muy amarga, porque varios amigos se quedaron afuera”.

Dentro de lista, también se encuentra Lucas Mensa, centro del Rojo y ex compañero de Delguy en el equipo de Burzaco. “Que esté Lucas es algo increíble porque es un amigo, jugué con él en juveniles y Pucará. No lo podía creer, cuando el entrenador terminó de dar los nombres, nos abrazamos”, reconoció.

El torneo

Argentina comparte el grupo C con Francia, Tonga, Inglaterra y Estados Unidos. El debut mundialista será el 21 ante los galos a partir de las 4:15. Luego los dirigidos por Ledesma se medirán ante los oceánicos el 28, más tarde enfrentarán a los británicos el 5 de octubre y cerrarán la zona cuatro días después ante los estadounidenses.