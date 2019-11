Lomas: Era cartonero, lo mataron de un fierrazo en la cabeza y su familia pide justicia

José Ignacio Molina tenía 29 años, le decían “el melli” y trabajaba en la cooperativa de reciclado Jóvenes en Progreso de Lomas de Zamora. El 26 de octubre salió a defender a un sobrino, que era golpeado por otros jóvenes, y una hora después, los agresores volvieron por venganza. La familia denuncia que unas 20 personas lo golpearon y lo lapidaron.

“La pelea empezó porque uno de mis hijos fue agredido por un muchacho y mi hermano fue defenderlo. Le pegaron. Pasaron las horas, vinieron más de 20 personas y lo golpearon, le pegaron un fierrazo en la cabeza”, contó Leticia, hermana.

“En afán de defenderlo, nos metimos nosotros (aludiendo a ella su hermano) y me quebraron el brazo. Recibíamos ladrillazos y palazos”, comentó, al tiempo que recordó: “Mi hermano estaba desmayado con la cabeza ensangrentada y le seguían pegando”.

Mario, su hermano mellizo, denunció que “fue golpeado en la cabeza y lapidado por una familia de vecinos que no tienen conciencia. Le tiraron piedras en todo el cuerpo”. Y comentó, en declaraciones a C5N, que el ataque “fue premeditado” ya que lo atacaron una hora después del primer episodio.

“Queremos justicia. A la gente trabajadora, como nosotros, lo único que nos queda es la justicia”, aseguró el hombre. “Queremos justicia para que mi hermano pueda descansar en paz y nuestra familia tenga paz”, expresó.

Recordó que su hermano era cartonero y tenía proyectos. “Mi hermano era cartonero, con toda nuestra miseria, siempre tuvo proyectos. Quería comprar materiales para poder arreglar la casa. Vivimos en un contexto duro, marginal, pero somos gente trabajadora y queremos justicia. Que esta gente caiga y quede detenida”, pidió.

El dramático episodio tuvo lugar el pasado 26 de octubre en Villa Fiorito. Según precisó el entorno, son dos los detenidos: una mujer y un hombre, quien fue aprehendido por un robo. Advierten, de todos modos, que hay dos sospechosos que fueron identificados pero se encuentran prófugos.

El emotivo mensaje del entorno

A través de Facebook, el hermano del Melli contó quién era. “Este es José Ignacio Molina nació el 15 de agosto de 1990, pero no nació solo, nació junto a su mellizo juan y desde que nació tuvo que luchar por su vida, estuvo un mes en una incubadora hasta que por fin vimos sus caritas hermosas en brazos de nuestros padres. José fue un tío amoroso, un gran amigo, un hijo cariñoso, y un excelente hermano, el era cartonero y a pesar de nuestra pobreza el tenía muchos proyectos”, señala.

“Su vida fue arrebatada por una familia de asesinos, una familia que amenaza y amedrentar y que tuvo problemas con muchos vecinos. Pero somos más la gente trabajadora y buena que quiere que esto jamás vuelva a ocurrir, no queremos más muertos, pero queremos justicia, no tenemos miedo, tenemos el Alma rota y el corazón destrozado pero no vamos a parar en este pedido de justicia, ni en nuestra lucha”, planteó, al tiempo que pidió que se compartiera la publicación.

Desde la cooperativa Jóvenes en Progreso también lo recordaron. “José querido hermano nadie nunca podrá matarte en nuestros corazones”. Recuerdan que “estuvo desde el comienzo y la cooperativa” y admitieron que la tristeza los invade. “Se te va extrañar mucho compañero, te recordaremos siempre con una sonrisa”, cierra el texto.