Lomas de Zamora: Prendieron fuego a un colectivo

Tres jóvenes fueron captados por las cámaras de seguridad de Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, cuando prendieron fuego a un colectivo que estaba estacionado en la puerta de la casa donde vivía el chofer.

Fue en la madrugada del jueves cuando tres chicos aparecieron en escena por la calle Larrazábal y descubren la presencia del colectivo.

Acto, seguido, en las imágenes se puede ver como dos de los jóvenes ingresan a la unidad y el tercero se queda afuera para actuar de campana.

Apenas pasan unos segundos cuando escapan y el colectivo comienza a arder. No solo lo habían vandalizado, si no que también utilizaron encendedores para prenderlo fuego.

Por las llamas, que rápidamente comenzaron a invadir toda la cuadra, el dueño de la unidad se despierta y va corriendo al cuartel de bomberos para pedir ayuda.

Aun así era tarde. El vehículo quedó destrozado y Leandro utilizó sus redes sociales para expresar su indignación por el ataque: “Hago esta denuncia pública para dar con estas ratas, que prendieron fuego el colectivo”.

“Era mi herramienta de trabajo. Estos paqueros ni saben lo que es romperle el lomo laburando”, expresó.

El padre explicó: “Yo no los conozco a los chicos que hicieron esto. Cuando incendiaron nosotros no podíamos salir de nuestra casa. Fue a las 4 am, y fue terrible. Estábamos durmiendo y vi el fuego por la ventana. No entendíamos nada”.

Por su parte, la madre del chofer señaló: “Mi hijo cuando se suele ir, se lleva un colchón y lo usa al colectivo para descansar también a veces. Mi hijo se quedó sin su fuente de trabajo”.