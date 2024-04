Lomas de Zamora: Un chat podría provocar un vuelco en la causa por el asesinato de una beba

A siete meses del asesinato de una beba de menos de tres meses en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, la causa que investiga el caso dio un vuelco tras la viralización de una serie de chats incriminantes de la mamá de la víctima.

“Maté a mi hija, me agarró el ataque, pero no quería hacerlo y ya no aguanto más con esto”, le escribió Patricia Salome a una amiga, según detalló una fuente de la investigación a un matutino porteño.

La destinataria de los mensajes se presentó a declarar como testigo ante la UFI 17 y fue quien colocó a la madre de la beba recién nacida que murió en septiembre pasado en la mira de la Justicia aunque quien se encuentra detenido Matías David Puebla, la pareja de la mujer y padre de la beba, quien negó los hechos pero fue imputado de “homicidio agravado por el vínculo”.

Los mensajes que complican a la madre de la beba

“Maté a mi hija, me agarró el ataque, pero no quería hacerlo y ya no aguanto más con esto”, confesó la madre de la víctima en un mensaje que le envió a una amiga. Y agregó: “Lo peor es que lo culpé al padre, pero no sé hasta cuándo va a estar, porque tarde o temprano va a salir a la luz. Estoy viendo de irme antes de que Matías junte las pruebas que él tiene y me metan en cana”.

“Te juro que no quería hacerlo, yo te la quería regalar a la nena porque no la quería”, siguió el relato de la mujer. “La golpeé porque él me quería dejar. Te juro que esto no me lo voy a perdonar nunca”, completó.

El asesinato de Ahitana

El asesinato ocurrió la madrugada del viernes 15 de septiembre de 2023 en la calle Conesa de Villa Fiorito. De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores en ese momento, Puebla agredía a su pareja y, en medio de la pelea, golpeó a la chiquita llamada Ahitana.

Tras un llamado al 911, la policía llegó al lugar donde el atacante amenazaba con cortarse con un cuchillo. Minutos antes, había prendido fuego la propiedad donde estaban Salomé y su hijo de un año, aunque los bomberos lomenses lograron apagar las llamas.

Por su parte, la beba fue trasladada de urgencia al Hospital Oscar Alende de Ingeniero Budge, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarla ya que llegó sin vida.

El acusado fue indagado por el fiscal Juan Manuel Baloria, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quien lo imputó por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Sin embargo, el hombre se declaró inocente, negó los hechos y culpó a su pareja por el crimen de la menor.