Bazze respaldó a Negri y minimizó la posible división en la UCR en Diputados

Info Región dialogó con el diputado Miguel Bazze quien respaldó la continuidad del dirigente cordobés y minimizó la posible división. “Escuché algunos comentarios pero no creo que Cornejo esté amenazando con irse del bloque”, expresó el reelecto legislador bonaerense al salir al cruce de las versiones que apuntaban a que el gobernador de Mendoza se iría de la bancada y lo acompañarían una docena de diputados.

“No me parece que irse sea lo mejor que pueda hacer un dirigente del partido. Lo que puede pasar es que no esté de acuerdo con la decisión que tomamos la mayoría, pero no creo que se aleje. Este es un bloque en el cual cada cual expresa su idea y apuntamos a seguir siéndolo”, comentó.