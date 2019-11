Galeano respaldó a Kopriva: “Nos sentimos cómodos con su trabajo”

Los Andes continúa con su semana de trabajo con vistas a las últimas dos fechas del torneo Apertura de la Primera B, en las que buscará la clasificación a la Copa Argentina. El próximo rival será San Miguel, por la fecha 16, al cual recibirá el domingo a partir de las 17 en el Eduardo Gallardón.

“Hay que ganar los dos partidos que nos quedan. Teníamos la obligación de pelear arriba y no se pudo por varios motivos, ahora nos restan dos encuentros y queremos los seis puntos para entrar a la Copa”, manifestó Diego Galeano, en diálogo con Info Región.

Incertidumbre

La irregularidad en los resultados del Milrayitas generó dudas sobre la continuidad de Kopriva al mando del primer equipo. Asimismo el grupo de jugadores respalda al entrenador y apunta a levantar la vara para el próximo semestre, sin descuidar los últimos compromisos del 2019.

“Tuvimos una charla con Juan (Kopriva) en la que nos aclaró que los trascendidos son mentira. Luego de su renuncia en Zárate le consultamos si había alguna posibilidad de que se quede porque pensamos que es lo mejor. Nos sentimos cómodos por la forma en que labura el entrenador”, mencionó Galeano.

En paralelo, el experimentado jugador de los de Lomas de Zamora analizó las causas del andar en el torneo: “Existieron muchas complicaciones con las lesiones, por eso con mucho esfuerzo considero que fue un buen torneo desde los resultados. Juan no encontró el once que pretendía, siempre tuvo que cambiar y eso complicó las cosas”.

El goleador

Galeano fue el autor del gol que le dio la apertura del marcador al Milrayitas en su parda ante JJ Urquiza. A pesar de sumar algunos minutos desde el banco, el delantero muestra ser uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo y espera seguir por ese camino.

“No soy un jugador de hacer goles, no estaba ansioso en ese sentido. Es lindo convertir para la confianza, además de ayudar de esa forma al equipo. Nos quedó la bronca de que no se dio el resultado que era lo principal. Ojalá las posibilidades que tenga de acá en más las pueda anotar para el bien del equipo”, sentenció el ex Barracas Central, en contacto con este medio.