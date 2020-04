Cacace: “La gente piensa que todos ganamos como Messi”

Ezequiel Cacace analizó con Info Región la dura situación económica que transitan los clubes de ascenso ante el parate de la actividad por el coronavirus. El arquero de Talleres de Remedios de Escalada reconoció que no pueden estar sin cobrar ya que muchos “viven al día”. “En el peor de los casos esto se retoma en junio, ¿Cómo hacemos para estar hasta mitad de año sin percibir el sueldo? Hay familias detrás”, expresó el referente del albirrojo.

En este marco, el ex Vélez advirtió: “Hay una fantasía en la que se cree que somos todos millonarios. La gente piensa que todos ganamos como Messi. Gran parte de los futbolistas de Superliga pueden estar unos meses sin cobrar, en la Primera Nacional solo algunos contratos de los clubes más grandes te permiten eso”.

Posiciones encontradas

El coronavirus y las medidas tomadas para evitar la propagación de la enfermedad a toda la sociedad. En el fútbol disparó de lleno contra los jugadores de ascenso que viven una realidad distinta a muchos de los que juegan en Superliga, la máxima categoría a nivel nacional.

En ese sentido, Cacace indicó que desde el Tallarín hacen un “esfuerzo terrible” para sostener la dinámica económica con el plantel, asimismo lamentó un panorama que se avecina como complicado.

“Dependemos de lo que suceda con esto para cobrar los sueldos. Los clubes hacen un esfuerzo terrible, incluso las instituciones más grandes del mundo buscan reducir sus plantillas para bajar gastos. Talleres depende en gran porcentaje del ingreso que llegue desde AFA”, mencionó.

Por otra parte, reparó en la distancia de posiciones entre los futbolistas de elite y quienes compiten en categorías menores. “El jugador de Primera si no tiene algún amigo o vivió el ascenso, no tiene idea de la situación. Estuve mucho tiempo en Vélez y yo sabía porque venía de Talleres, pero la gran mayoría no saben lo que pasa categorías más abajo. Dudo que el gerente de una empresa sepa lo que vive quien pone las tapitas de una botella en su establecimiento. Es algo lógico, no tiene que ver con maldad”, sostuvo el capitán de Talleres.

La discordia

Carlos Tevez actual referente de Boca fue noticia en la semana por mencionar que los futbolistas no tendrían problema en pasar algunos meses sin cobrar sus sueldos. Sus declaraciones tuvieron eco en varios colegas que criticaron su postura por desconocer que muchos necesitan de esos ingresos para mantener a sus familias.

Cacace no fue ajeno a ese panorama y opinó sobre los dichos del jugador xeneize: “Los que jugaron en Europa mucho tiempo tienen un día a día diferente al futbolista de ascenso. Tevez habla desde su punto de vista y su entorno. La relación de él es con sus pares. Seguramente opina desde lo que conoce, pero sin ninguna mala leche”.

Por otra parte, relacionó los orígenes del delantero: “Tévez seguramente no se olvidó de sus orígenes de vida, pero sus arranques en el fútbol fueron en Boca, de ahí se fue a Brasil millonario y después saltó a Inglaterra. Su realidad en el fútbol no tiene nada que ver con su posición en la vida previa”.

Mantener el ritmo

Mientras varios aspectos tratan de resolverse, desde el plantel conducido por Rodolfo Della Picca buscan sostener una forma física que les permita volver a tono en una hipotética reanudación del certamen.

En esa línea, Cacace desarrolló: “La primera semana el cuerpo técnico envió una rutina de trabajo de manera personal. En la segunda cambiaron los ejercicios y, promediando los 10 días, comenzamos con el programa Zoom, en el cual entrenamos todos juntos con un mejor control”.

Por último, desde las autoridades del fútbol barajan la posibilidad cerrar las competencias y disputar el Reducido con las tablas generales vigentes. Ante ello, el arquero albirrojo fue muy crítico: “No restan dos partidos, sino muchos más. Cuando se vuelva del parate estamos absolutamente capacitados para jugar sábados y miércoles si es necesario. Deseamos que se defina en la cancha, imagino que será a puertas cerradas si esto se retoma, lo fundamental es que sea jugando”.