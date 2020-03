Talleres y la importancia de las redes sociales para mantenerse en movimiento

Rodolfo Della Picca, entrenador del Tallarín, señaló que el plantel continúa entrenando a través de "cadenas de WhatsApp" para no perder ritmo de competencia. "Somos conscientes de que tal vez el 1 de abril no se vuelva", reconoció.

Talleres de Remedios de Escalada tiene que buscarle una solución al parate y encontraron en las redes una opción viable para acarrear la cuarentena por coronavirus. Según contó Rodolfo Della Picca a Info Región, el plantel continúa en movimiento gracias a “cadenas de WhatsApp” que permiten enviar entrenamientos en “espacios reducidos”.

“Los jugadores se manejan con entrenamientos por internet. Mediante cadena de WhatsApp el profe les entrega una serie de ejercicios en espacio reducido. Trabajamos en lo que podemos y aguardamos que se resuelva, somos conscientes de que tal vez el 1 de abril no se vuelva”, comentó el entrenador.

No parar

El plantel profesional del albirrojo atraviesa la misma problemática que casi toda la sociedad argentina. Deben mantenerse en aislamiento para contrarrestar la propagación de la pandemia, por lo que el cuerpo técnico tomó la medida de aportarles ejercicios para no perder ritmo.

“Jugamos el último partido con Comunicaciones y luego licenciamos al plantel, les dimos algunos trabajos para hacer dentro de las posibilidades que tiene cada uno. El que tiene una casa con jardín tiene otras facilidades sobre quien vive en departamento. No obstante lo más importante es la salud”, indicó Della Picca.

En paralelo, sobre la determinación de suspender las actividades, opinó: “Tenemos que acatar órdenes, no tenemos fuerzas en las decisiones. En el ascenso es más difícil porque no todos tienen autos y usan el transporte público. Los vestuarios son más chicos, las concentraciones más precarias y se comparten muchas cosas. Es un cúmulo de cosas que hizo necesaria esta cuarentena”.

Los resultados

Talleres no comenzó bien el torneo Clausura en la Primera B, luego de una primera etapa satisfactoria con el actual cuerpo técnico, el grupo se cayó y recibió tres golpes consecutivos, además de acumular seis sin ganar en el ámbito doméstico (venció a Aldosivi por Copa Argentina).

En sintonía, Della Picca fue cauto y medido en evaluar el presente: “Miro toda la película y eso me dice que jugamos 19 partidos y perdimos cuatro, lo cual es muy bueno. El volumen de juego en las derrotas no fue malo, no se trata de quien jugó los encuentros sino que es solo una racha mala. Estamos todavía a un punto del Reducido”.