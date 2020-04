Anses habilitó la página para saber si te corresponde el Ingreso Familiar de Emergencia

La Anses comenzó a informar hoy quiénes serán beneficiados con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se estableció un cronograma contemplando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Hoy pueden ver si les corresponde aquellos cuya terminación sea 0 y 1.

El IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías A y B o, también, trabajadoras de casas particulares, así como a todos los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo (AUH) y por embarazo (AUE).

Para que todas estas personas puedan acceder al IFE deben ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y tener entre 18 y 65 años. Cualquiera que reúna estas condiciones sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; de ser monotributista de categoría C o superior o del régimen de autónomos.

Tampoco podrán percibir una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales o municipales; ni de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH y AUE (quienes no tuvieron que anotarse y comenzaron a cobrar el pasado viernes).

El IFE se abonará por única vez en el mes de abril, si bien podrá ser prorrogado en caso de ser necesario.

Cronograna de consulta

“Si realizaste la preinscripción, podés consultar si reunís los requisitos para continuar el trámite”, indica la página de la Anses. Solicita que se respete el cronograma establecido.