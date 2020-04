Echeverría: Otorgaron subsidio a un jardín que fue robado durante la cuarentena

El domingo, los directivos del jardín de infantes 921 “Lola Mora”, de Barrio Malvinas, Monte Grande, se encontraron con el lugar violentado y sin gran parte del material con el que contaba la institución. Tras el hecho, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se hizo presente en lugar y este miércoles les otorgó un subsidio para reponer lo robado.

“El domingo nos robaron gran parte de las cosas electrónicas que compramos con mucho sacrificio y con la colaboración de las familias. Dentro del jardín había mercadería que entregaremos en los próximos días, pero de eso no tocaron nada. Nos parece lamentable haber sufrido nuevamente un hecho de ésta índole”, expresaron las autoridades del jardín tras el hecho.

En diálogo con Info Región, la directora de la institución, Gisela Birocco, detalló que “se robaron un proyector, dos parlantes, dos ventiladores industriales, un televisor, una computadora de escritorio que usaban los alumnos, una escalera de aluminio, dos baldes de pinturas, dos equipos de música inalámbricos, un equipo de audio para los actos escolares y un ventilador de pared”.

“Detrás de cada una de esas cosas hay un festival o una rifa, todo un año juntando plata para comprar las cosas y se llevaron todo en un instante. Encima en este contexto no le podes pedir colaboración a las familias que por ahí no tienen para comer, por lo cual valoramos la ayuda de la Municipalidad porque de otra forma no podemos volver a comprar las cosas”, añadió.

“Esta mañana entregué un subsidio en el Jardín de Infantes N° 921 que fue vandalizado hace unos días. Gracias a su directora Gisela y a todo el equipo por el trabajo y enorme compromiso”, remarcó el jefe comunal en sus redes sociales.

La directora de la institución comentó que tras el robo sufrido “se puso en contacto personal municipal que pidió el inventario de lo robado y una copia de la denuncia”.

“Hoy vino, nos trajo el subsidio y nos expresó que si hacía falta algo más que le avisemos. Ahora tenemos que ver cómo asegurar más el lugar y no comprar las cosas ahora porque se las van a volver a robar. Además ya pedimos que instalen cámaras de seguridad en el jardín, las cuales ya fueron compradas”, concluyó.