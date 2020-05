Un vecino de Gerli crea maquetas de cartón y papel a escala real

Adrián es un camionero que vive en Gerli, partido de Lanús, que aprovecha el tiempo que le dio la cuarentena por la pandemia de coronavirus para dedicarse a su hobbie: Crea maquetas de cartón y papel a escala.

“En 1992 me puse un negocio de artículos de limpieza y se me ocurrió hacer algo con las cajas que me sobraban. Comencé haciendo varias maquetas chiquitas y fui poco a poco aumentando el tamaño hasta llegar a las que hago hoy”, comentó, en diálogo con Info Región.

Con el correr de los años, Adrián se lo tomó como hobbie y siguió con su trabajo de camionero, el cual realiza hace ya 18 años. Ahora, en medio de la pandemia, aprovecha el tiempo libre para trabajar en sus proyectos.

“Con la llegada del virus, tuve tiempo para dedicarme, mientras busco la posibilidad trabajar de esto, aunque nuestro país no está preparado para estas cosas”, señaló a este medio.

Finalmente, Adrián contó que en su casa tiene “una habitación” para todas sus obras, aunque consideró que podrían “estar en algún evento o museo”. “No creo que haya mucha gente en este país que pueda hacer algo así”, concluyó.