Cerró el centro cultural No Me Olvides

El centro cultural No me Olvides cerró sus puertas, tras nueve años de actividad en Temperley. “La situación actual nos lleva a tomar esta decisión que nos duele”, señalaron.

El domingo se dio a conocer el cierre con un emotivo mensaje. “Se cierra el telón. Luego de 9 años nos toca despedir esta etapa de No Me Olvides. Las causas no son un misterio: la situación actual nos lleva a tomar esta decisión que nos duele”, señalaron.

“Fueron 9 años maravillosos. Eso no significa que fue todo perfecto: tuvimos que lucharla, transformar un lugar abandonado y derrumbado para ponerlo de pie y hacer finalmente el mejor Centro Cultural de Lomas de Zamora”, señalaron, al tiempo que destacaron que el “grupo de amigos” se convirtió en “familia”. “Fue, también para nosotros, un lugar único y que estará siempre en nuestros corazones”, apuntaron.

Recordaron que “pasaron cursos, talleres, ferias, charlas, presentaciones de libros, recitales, conciertos, obras de teatro, encuentros políticos y sociales, jornadas solidarias, cenas, risas, bailes”. “Generamos un ámbito de participación política juvenil diferente, único e inédito en el conurbano. Nos llena de orgullo saber que No Me Olvides fue semilla y que sigue creciendo aún más allá de sus puertas”, concluye el mensaje