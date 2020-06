El desesperado pedido de una madre: su hija tiene autismo y bajó 10 kilos

Antonella es una chiquita de 7 años que tiene autismo. Desde que comenzó la cuarentena, el 20 de marzo, su rutina cambió rotundamente y esto provocó una reacción que alarma. Su madre, Lorena, contó que dejó de comer y ya bajó 10 kilos. Pide ayuda y contención psicológica para la nena.

“Mi hija no come desde que empezó la cuarentena, perdió 10 kilos y nadie me ayuda”, aseguró la madre a Info Región. Cuestionó a las autoridades de la escuela a la que la chiquita asiste y al Municipio. Sin embargo, desde la Municipalidad de Lanús aclararon que están en contacto con ella y le brindan asistencia.

“Estuvimos en contacto con la vecina en varias oportunidades y la estamos asistiendo desde el Área de Discapacidad”, señalaron desde el Palacio Municipal ante la consulta de este medio, tras escuchar la denuncia de la mujer. Lorena asegura que no recibió ayuda. “Me derivaron con una señora que atiende temas de discapacidad y que me iba ayudar, pero nunca se comunicó conmigo”, señaló.

Actualmente, Antonella pesa 18,5 kilos cuando debería pesar entre 27 y 28 kilos. Es que el cambio de rutina puede ser abrumante para niños y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Yo me comuniqué con la escuela y les conté lo que le estaba pasando a mi nena. Me dijeron que sí estaban como institución pero no para la salud”, detalló indignada Lorena.

“Mi hija necesita contención emocional y psicológica de una psicóloga o un terapeuta que se dedique a niños con autismo para poder ayudarla a que sobrelleve lo que queda de la cuarentena y que salga del estrés que tiene”, pidió Lorena. “Está sufriendo ataques de ansiedad, se muerde y se lastima, no sé a qué extremo quieren que llegue mi hija, así que si no hay respuestas y no hay solución yo me voy a ir a encadenar al Municipio, por mi hija lo hago”, advirtió.