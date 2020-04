Día Mundial del Autismo: ¿Cómo viven los niños la cuarentena?

Este jueves es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y desde la organización Familia TEA Banfield realizarán durante todo el día campañas de concientización virtuales para conmemorar la fecha que como al resto del país, los encuentra en aislamiento. Al respecto, la referente de TEA, Pabla Díaz, aseguró que “el encierro y el aislamiento son muy difíciles para los nenes” porque “no entienden qué está pasando”.

“Con la cuarentena se rompen las rutinas y para los nenes que ya tienen su rutina armada y que no interpretan bien lo que pasa es muy difícil. No entienden porque no tienen clases o no pueden salir a la calle. Todo se dio vuelta entonces, es engorroso para los nenes y para los papás también”, explicó Díaz en diálogo con Info Región.

A su vez, Díaz indicó que durante todo el día subirán a las redes sociales videos, señales de alerta protagonizadas por los payamédicos y vivos con terapeutas para aportar a la campaña de concientización.

“Angustia”

Sabrina es madre de Ulises, un niño de 8 años que padece autismo. La cuarentena, de acuerdo al relato de la mujer, lo afectó de maneras positivas y negativas. Por un lado, indicó que “le permitió relacionarse de otra manera consigo mismo” aunque hay días en que tiene “reacciones violentas debidas al encierro”.

“A él por suerte le encanta estar en su casa, pero hay momentos en los que quiere irse a andar en bicicleta y salir y aunque se lo banca bien, se angustia”, indicó.

En este marco, detalló que el niño recibe ayuda terapéutica de manera virtual y eso “lo ayuda con sus emociones” que “están a flor de piel”, concluyó.