Grindetti: “Estamos entrando en la parte más complicada de los contagios”

El Municipio de Lanús está cerca de cruzar la barrera de los 1000 casos de coronavirus y según un informe de la secretaría de Equidad en Salud de la cartera sanitaria nacional, en municipio tiene el 51 por ciento de las camas de terapia intensiva ocupadas y fuentes provinciales aseguran que en menos de un mes el sistema sanitario en el AMBA puede colapsar. En sintonía con el aumento de infectados en el distrito, el intendente Néstor Grindetti, el intendente Néstor Grindetti aseguró: “Estamos entrando en la parte más complicada de los contagios”.

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos AIres, en Lanús se registran 995 infectados de Covid-19 y es el tercer distrito de la Región con más casos, detrás de Avellaneda y Lomas de Zamora.

“Los casos de Covid positivos están subiendo todos los días como lo ves en los informes diarios que publicamos. Yo sé que es difícil, estamos todos cansados, pero según los expertos estamos entrando en la parte más complicada de los contagios. Para que la situación no sea grave, necesitamos más que nunca de vos, de tu responsabilidad individual para cuidarte y cuidar a los demás”, expresó el mandatario local.

Reiteró el pedido a los vecinos para que “se queden en casa” lo más que se pueda y llamó a “comprar las cosas por internet y pedir a domicilio”. Además, remarcó que quienes tengan que ir a trabajar tomen “sí o sí todas las precauciones sanitarias”. “Si somos conscientes y hacemos todo lo que tenemos que hacer, vamos a superar esta pandemia. Depende de nosotros, depende de vos”, concluyó el jefe comunal en un mensaje difundido este sábado a través de sus redes sociales.

Camas de terapia intensiva

La secretaría de Equidad en Salud de la cartera sanitaria nacional difundió un informe en el que se revelaba que en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires, el 53 por ciento de las camas de terapia intensiva estaban ocupadas.

En el caso particular de Lanús, estarían ocupadas el 51 por ciento de las UTI, incluyendo el servicio público y el privado. Pese a los pedidos de informe, desde el municipio no detallaron cuál es la situación actual.

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, consideró en las últimas horas que “es necesario volver a la época del principio del aislamiento”, ya que “todos los días aumentan un dos por ciento la ocupación de camas y ya llegan al 60”. “Lo que vemos ahora en números es la foto de hace 10 días y todos los días encontramos casos, por eso nos queda poco tiempo, para poder revertir esta tendencia. Suben mucho los contagios y cada vez hay más camas ocupadas, pese a que se ampliaron en más de un 80% de las que había, cuando aumentan los casos tan vertiginosamente y no se hace nada para pararlos colapsa el sistema”, advirtió.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que podría ser necesario “volver a una cuarentena estricta de no más de 15 días cuando llegue el frío” y que en esas dos semanas “ni siquiera debería funcionar el transporte público”. “Hace rato que la cuarentena no existe en el AMBA, al ver los resultados positivos nos relajamos. No tengo dudas que si mañana en la Argentina se repiten las imágenes de fosas comunes como en Brasil, los que están a los gritos por la cuarentena son los primeros que hasta septiembre no salen”, disparó.

Por otro lado, la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, advirtió que en base a los indicadores “en 20 días el sistema de salud va a estar al tope de su capacidad”. “Estamos en el momento del crecimiento de la curva aunque todavía no estamos en el pico y lo único que podemos hacer para evitar más casos es que baje la circulación de la gente”, remarcó la funcionaria.