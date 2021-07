Argentina y Messi por la gloria contra Brasil

Con diez nombres para cinco lugares, Scaloni buscará el mejor once para ganarle a Brasil una copa América tras cuatro finales perdidas.

El seleccionado argentino de fútbol, tal como advirtió su capitán, Lionel Messi, quiere “dar el golpe” para lo que enfrentará a Brasil por la final de la Copa América 2021, este sábado desde las 21 en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, que, con apenas cinco mil espectadores, será el escenario del clásico sudamericano.

Mientras espera la evolución física de varios futbolistas que sufrieron la seguidilla de encuentros, el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni se niega a revelar los interrogantes que se mantienen en todas las líneas por lo que, tal su costumbre, el equipo se conocería momentos antes de salir al campo de juego.

En defensa, continúa en duda la presencia de Cristian Romero por la lesión en su rodilla izquierda. Si bien trabajó a la par de sus compañeros, su presencia no está confirmada. Si Scaloni no decide su regreso, todo indica que Germán Pezzella seguirá en la dupla central junto a Nicolás Otamendi.



El lateral derecho seguiría siendo de Nahuel Molina Lucero, para la banda izquierda la duda pasa por elegir entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.



Su capacidad de generar fútbol le aseguraría a Giovani Lo Celso un lugar mientras que Rodrigo De Paul, se mantendría como un fijo el entrenador. Falta el ‘5’ y ese lugar no sale de entre Leandro Paredes y Guido Rodríguez.



Lionel Messi y Lautaro Martínez están confirmados en la delantera y falta definir si el tercero será Ángel Di María en quien reemplazaría a Nicolás González. .

Por el lado de Brasil, Tité no guarda sorpresas ni misterios y Gabriel Jesús, que vio la tarjeta roja directa en los cuartos de final contra Chile, recibió dos fechas de suspensión y se perderá la final contra Argentina.

Esta será la cuarta final entre los colosos del fútbol del cono sur. La primera fue en 1937 cuando el combinado argentino se impuso con dos goles del crack de Independiente Vicente ‘Capoet’ De la Mata en el tiempo extra.

La segunda final final llegó en 2004 cuando en el estadio Nacional de Lima tras los 90 minutos se llegó con un resultado de 2-2 gracias los goles de Kily González y Chelo Delgado por el lado argentino y de Luisao y Adriano por el lado brasileño. En la tanda de penales Brasil se impuso por 4-2. Fallaron Andrés D’Alessandro y Gabriel Heinze.

En 2007, en Maracaibo, se vivió la última final entre Brasil y Argentina. El Scratch arrolló a Argentina con goles de Baptista, Roberto Ayala en contra y otro de Dani Alves. Sólo un jugador estará presente catorce años después: Messi.



Desde el bicampeonato sudamericano de 1991 y 1993 en Perú y en Ecuador respectivamente, Argentina disputó y perdió cuatro finales además de las citadas: la de 2015 en Chile y la de 2016 en Estados Unidos, en ambas ocasiones cayó frente al combinado chileno.

El historial general de Argentina contra Brasil indica que se enfrentaron en 102 partidos oficiales con 38 triunfos de la Albiceleste y Brasil 39 del Scratch mientras que empataron en 25 encuentros.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Everton, Neymar y Richarlison. DT: Tite.

Hora: 21

TV: TyC Sports, DirecTV Sports y TV Pública.

Online: TyC Sports Play, DirecTV GO y Cont.ar.

Estadio: Maracaná de Rio de Janeiro.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).