Raverta: “El Estado tiene que estar para que nadie se sienta solo”

La directora de Anses dio precisiones sobre el complemento del salario familiar anunciado ayer. Es para trabajadores en relación de dependencia, a quienes perciben una prestación de desempleo y a los monotributistas categorías A, B, C y D.

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, sostuvo que el complemento del salario familiar anunciado ayer por el Gobierno viene a “acompañar el esfuerzo de los trabajadores” y consideró que desde el Poder Ejecutivo se tiene que “hacer un esfuerzo para que el salario rinda más” al mismo tiempo que advirtió que “se está trabajando con otros ministerios para que a este complemento no se lo coma la inflación”.

Ayer, el Gobierno anunció que duplicará a partir de octubre los montos de las asignaciones familiares por hijo, una medida que beneficiará a más de dos millones de personas y cubrirá a tres millones de niños o adolescentes. Raverta precisó que “en octubre el pago va a ser de manera complementaria” y agregó que es una iniciativa “para familias con ingreso hasta 115.000 pesos”.

“Creemos que en la situación que estamos atravesando vale el esfuerzo del Estado para acompañar a las familias”, dijo la titular de la Anses en declaraciones a El Destape radio. Y reconoció que “la situación está compleja y el Estado tiene que estar para que nadie se sienta solo”, ya que “durante el gobierno de (Mauricio) Macri las asignaciones familiares perdieron 20 puntos”.

En esa línea, también resaltó que el salario “perdió mucho durante el gobierno de Macri” y por eso “tenemos que hacer un esfuerzo desde el Gobierno para que el salario rinda más”. Durante la entrevista, enfatizó que “esta medida acompaña al sector trabajador con hijos e hijas” y apuntó que esta iniciativa tiende a mejorar el “atraso enorme que tenemos en el poder adquisitivo de los salarios”. “La ventaja de las asignaciones familiares es que van directo a la cuenta de los trabajadores”, remarco la funcionaria nacional.

Preocupa la inflación

Al referirse a la situación económica signada por el incremento de precios de la canasta básica de alimentos, Raverta manifestó: “Obviamente nos preocupa que este complemento no se lo coma la inflación y trabajamos junto a otros ministerios para que no suceda”. “Tenemos que ponerle un límite al aumento desmedido e injustificado de los precios”, planteó la directora ejecutiva de la Anses, aunque aclaró que ese organismo “no interviene en los precios, pero cada vez que hacemos una medida para mejorar el poder adquisitivo lo hacemos pensando en que no permita aumentar los precios”.

Quién cobrará el beneficio

Ayer, el presidente Alberto Fernández hizo el anuncio en Twitter, donde señaló que se ordenó el pago de “un complemento mensual para el salario familiar” por hijo desde octubre que duplicará el monto cobrado hasta ahora por esa asignación y que permitirá “mejorar sus ingresos” a los empleados registrados de Argentina y a otros grupos de trabajadores.

La medida alcanzará a 2.100.000 trabajadores en relación de dependencia, a quienes perciben una prestación de desempleo y a los monotributistas categorías A, B, C y D.