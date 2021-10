El intendente de Lanús y coordinador de la campaña de Diego Santilli consideró que "no es el momento", debido a la proximidad de las elecciones.

El intendente de Lanús y coordinador de la campaña de Diego Santilli consideró que "no es el momento", debido a la proximidad de las elecciones.

En declaracionestelevisivas, el intendente de Lanús y jefe de campaña de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Nestor Grindetti se refirió a la convocatoria a un acuerdo con la oposición que deslizó el gobierno en redes sociales. “Es humo”, aseguró.

“La política es una continua búsqueda de consensos, la democracia es eso. En el buen sentido de la política se negocia. Pero ahora no sabemos qué quieren negociar y quiénes serían los garantes de un posible acuerdo”, expresó Grindetti y agregó: “Esta convocatoria del gobierno es humo. El diálogo no está mal, pero claramente este no es el momento con un proceso electoral en marcha, faltan menos de tres semanas”.

Consultado sobre la suba de precios y el plan de congelamiento que propone el gobierno, el jefe comunal se mostró en desacuerdo con la medida: “Hace 70 años que cada tanto se pone en marcha un mecanismo similar de control de precios, nunca funcionó, el vecino ya no cree en este tipo de medidas. La realidad económica es lo que los va a terminar ajustando a este gobierno que carece de un plan serio y consistente”.