El defensor del pueblo de Avellaneda salió a cruzar a Edesur

El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, salió al crece de una serie de comunicaciones que la concesionaria del servicio de distribución eléctrica domiciliaria publicó en los últimos días a través de sus redes sociales en los que ponía de relieve las inversiones y la mejora de la calidad de sus prestaciones.

A través de un comunicado, García subrayó que comparte las manifestaciones de la compañía eléctrica al considerar que “no se acompaña a los usuarios en su vida cotidiana, pues si la gente no cuenta con servicio, difícilmente podrá ver su serie favorita o impulsar el crecimiento de un emprendimiento”

“Si van a hablar de energía sustentable, deben entender que esto significa que las inversiones deben ser para que los usuarios mantengan el servicio a lo largo del tiempo, sin cortes ocasionados por la falta de renovación del tendido eléctrico y de la tecnología a través de la cual se brinda el servicio”, destacó.

https://twitter.com/OficialEdesur/status/1471148683848830979

Para el defensor avellanedense, ninguno de los anuncios fue “efectivizado por Edesur” y puso de relieve que como consecuencia “los vecinos de Avellaneda continúan padeciendo cortes que no se resuelven en forma expeditiva, en algunos casos durante días o semanas. Las cuadrillas no aparecen y los usuarios no obtienen respuesta”, enumeró

Finalmente, instó a los responsables de Edesur a “dejar de mentir a los vecinos de Avellaneda, usuarios de su servicio y que en lugar de invertir en falacias que no ayudan a nadie, usen ese tiempo y dinero en realizar mejoras que permitan contar con un servicio digno, sin cortes ni interrupciones.”