¿Se acuerdan de Blackberry? Hoy se despidió para siempre

A partir de hoy quienes aún conservaran como signo de un tiempo dorado un blackberry (con minúscula, como sustantivo) ya no podrán utilizarlo más: la compañía dejará de dar soporte a sus dispositivos clásicos con BlackBerry 10, 7.1 OS y anteriores lo que implica que todos los dispositivo que que no funcionen con sistema operativo Android no podrán utilizar datos, enviar mensajes de texto, acceder a Wi-Fi o realizar llamadas.

Pese a que esta decisión no afectará a los BlackBerry con sistema Android, que seguirán funcionando como

siempre, el anuncio marca el fin de lo que una vez se consideró como la tecnología más avanzada en materia de telecomunicaciones.

La compañía anunció originalmente la noticia en septiembre de 2020 en el marco de su estrategia para posicionarse en el suministro de software y servicios de seguridad cororativa y gubernamental bajo el nombre de BlackBerry Limited.

Aunque BlackBerry ya estaba fuera del negocio de los teléfonos desde 2016, su branding era tan potente que continuó licenciando su marca a fabricantes de teléfonos como TCL y OnwardMobility, una startup de seguridad con sede en Austin, Texas, para un dispositivo Blackberry 5G que funciona con software Android.

De ser el mainstream de los dispositivos que dominaba el el mercado durante su edad dorada entre 2004 y 2010 a hoy, la marca dejó hitos como su modelo Pearl de 2006 que despertaba admiración con su sistema de mensajería BlackBerry Messenger (sí, el del pin y el #) o su trackball o bola de seguimiento, que permitía desplazarse por la pantalla.

Tanta magia, sin embargo, sucumbió a la llegada de sistemas como iOS y Android que marcaron un desafío que la marca no pudo superar.