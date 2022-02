Alquileres: el Gobierno reunirá a inquilinos e inmobiliarias

A un un año y medio de la implementación de la ley de alquileres que buscaba mejorar las condiciones para los inquilinos el resultado fue un alza vertical de los precios de las viviendas y un desabastecimiento en el mercado locatario que generó un descalce entre los inquilinos que necesitan alquilar y no pueden y una gran cantidad de viviendas vacías que podrían nutrir a la escasa oferta disponible.

Ante esta escenario, la Secretaría de Comercio propondrá conformar una “mesa de trabajo” integrada por representantes inmobiliarios, inquilinos y propietarios para buscar una solución que responda, especialmente, al eslabón más débil de esa cadena: los inquilinos.

“La idea es armar una mesa de trabajo. Hay un problema de falla de mercado o errores contenidos en una ley, no lo sé”, anunció el secretario de Comercio, Roberto Feletti en declaraciones radiales donde agregó: “El propietario no quiere alquilar o pide un alquiler que el inquilino no puede pagar y el inquilino puede pagar un alquiler que para el propietario no es rentable. No hay un punto de encuentro que le sirva a los dos y hay una retirada de oferta”, agregó sobre el diagnóstico del sector.

Este tema había quedado fuera de la agenda desde que en noviembre pasado, desde el oficialismo, Sergio Massa había anticipado cambios a la ley de alquileres que todavía no se tradujeron en una nueva propuesta en el marco de un debate que nunca se produjo.