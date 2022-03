Gerardo Morales apoya el acuerdo con el FMI: “Tenemos que salir con ley”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estableció esta tarde el plenario de las comisiones de de Diputados que analizan el proyecto de acuerdo con el FMI su apoyo a que la ley sea aprobada.

“Yo estoy convencido que de acá van a surgir los mecanismos para que la República Argentina tenga ley. De acá tenemos que salir con ley. De acá tenemos que salir con la aprobación del acuerdo. De acá tenemos que salir impidiendo el default”, sostuvo el presidente de la UCR.

Morales, que fue el único mandatario opositor que asistió al Congreso junto a un grupo de gobernadores, reclamó “salir de la grieta” y agregó: “Yo no me voy a inscribir en la grieta de la que hemos formado parte todos en alguna medida, o casi todos, y de la que todavía siguen formando parte algunos sectores radicalizados tanto del FdT como de JxC, que en realidad no le sirven para nada a la Argentina”.

“La gente está harta porque no ve una reacción desde la política que tenga que ver con resolver sus problemas concretos. Creo que allí tenemos un gran desafío las columnas vertebrales de lo que ha sido siempre el sistema de partidos políticos en la República Argentina, un rol importante, y con el permiso de los representantes de otras fuerzas políticas, el peronismo y la Unión Cívica Radical”, indicó.

El jujeño subrayó que entre los gobernadores existe una “posición unánime” de “no al default” y recalcó: “No estamos de acuerdo con el default, estamos de acuerdo en reafirmar el concepto de que hay que honrar las deudas y de la continuidad institucional”.

“Esta deuda contraída con el FMI, es cierto, la tomamos nosotros, me hago cargo, más allá de las participaciones, pero tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos ‘halcones’ me pegan por eso como caballo en subida, como decimos en el norte, pero bueno no me importa, esa es una realidad”, admitió sobre el préstamo tomado durante la gestión de Mauricio Macri.

No obstante, apuntó que “del mismo modo” ve “como algunos sectores del Gobierno no dejan de ver que ya la actual gestión de gobierno viene generando 65 mil millones de dólares de deuda”.

“El default va a complicar la economía y cuando se complica la economía los que más se joden son los pobres”, manifestó, por lo que pidió tener “una actitud muy responsable” que “además es la que corresponde para una fuerza política que ha sido gobierno y que pretende ser gobierno, que pretende gobernar”. “A veces veo a algunos compañeros de mi coalición que no sé en qué están pensando cuando nos toque la hora de gobernar si esto pasara en 2023…”, lanzó hacia el interior de su espacio.

Morales alertó que si se entra en default Jujuy no podría acceder a un crédito para “ampliar la planta de Chacari y no vamos a poder generar mil puestos de trabajo que significa ese proyecto; o no podremos poner en marcha la planta termosolar que hemos desarrollado con el INVAP; o no podremos poner en marcha una fábrica de baterías de litio”.