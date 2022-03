Máximo Kirchner avisó que “el gobierno tiene que cerrar con la gente adentro”

El diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner destacó este jueves el acompañamiento de La Cámpora a la movilización por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y subrayó que demuestra “la decisión de transformación de la realidad” de ese espacio. Además, pareció dejar un mensaje hacia la interna al señalar que “el gobierno tiene que ser con la gente adentro”.

“Uno elige los estudios de TV, o la calle y la gente”, afirmó el principal referente de La Cámpora, al arribar a la Plaza de Mayo luego de la tradicional caminata que la agrupación realiza desde el predio de la ex Esma.



“Que los compañeros caminen 13 kilómetros marca el nivel de decisión que tenemos para transformar la patria”, sostuvo el presidente del PJ bonaerense.



El ex presidente de la bancada oficialista intentó dejar un mensaje esperanzador al indicar: “Queremos un país mejor y me emociona el convencimiento (de la militancia) de quererlo cuando todos te dicen que todo es una mierda”“Si todo es una mierda vamos a ser todo para que deje de ser una mierda, tenemos que seguir adelante. La autocompasión es el peor de los caminos tenemos que transformar la realidad, para eso estamos nosotros. El gobierno tiene que ser con la gente adentro”, insistió.