Banfield se empató y cerró una Copa para el olvido

Banfield y Atlético Tucumán cerraron esta noche su participación en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al empatar 1 a 1, en un cotejo disputado esta noche en el Florencio Sola válido por la décimocuarta fecha de la zona A.

El mediocampista Agustín Urzi, a los 6 minutos del primer tiempo, anotó para Banfield, aunque el conjunto tucumano llegó a la igualdad sobre los 28 del segundo, gracias a un gol en contra de Luciano Lollo.

Los dos equipos ya estaban eliminados, luego de haber tenido rendimientos irregulares, que los dejó lejos de la lucha para clasificarse a los cuartos de final. Banfield termina 8° de la Zona A con 19 puntos, y Atlético Tucumán es anteúltimo con once unidades.

A Banfield sólo le queda esperar que una milagrosa clasificación en la Copa Sudamericana lo rescate de este semestre para el olvido.

Síntesis del partido

Banfield (1): Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luciano Lollo e Ian Escobar; Julián Palacios, Giuliano Galoppo, Alejandro Cabrera y Agustín Urzi; Darío Cvitanich y Jeremías Perales. DT: Diego Dabove.

Atlético Tucumán (1): Nicolás Campisi; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Joaquín Pereyra, Guillermo Acosta y Ramiro Ruiz Rodríguez; Leonardo Heredia; Augusto Lotti y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Goles PT: 6m. Agustín Urzi (B). ST: 28m. Luciano Lollo (AT), en contra.

Cambios ST: 13m. Juan Manuel Cruz por Cvitanich (B), 21m. Federico Andrada por Ruiz Rodríguez (AT), 25m. Matías Orihuela por Risso Patrón (AT), 31m. Jesús Dátolo por Perales (B) y Maximiliano Cuadra por Palacios (B), 36m. Juan Pablo Álvarez por Urzi (B) y Juan Andrada por Cabrera (B), 38m. Francisco Di Franco por Heredia (AT) y Martín Garay por Lotti (AT).

Amonestados: Coronel (B), Risso Patrón, Acosta y Rius (AT).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Florencio Sola.